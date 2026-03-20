قطر والإمارات تؤكدان ضرورة وقف الأعمال العدائية الإيرانية ضد دول المنطقة

الدوحة-سانا

أكد أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني ورئيس الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان أهمية الوقف الفوري لكافة الأعمال العدائية الإيرانية ضد دول المنطقة ومنها قطر والإمارات.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن الجانبين شددا خلال اتصال هاتفي جرى بينهما اليوم الجمعة، على ضرورة العمل على خفض التصعيد، وتكثيف الجهود الإقليمية والدولية لإيجاد حلول دبلوماسية تضمن أمن المنطقة واستقرارها، وتحفظ سلامة شعوبها ومقدراتها، ولا سيما ما يتعلق بأمن المنشآت الحيوية وموارد الطاقة.

وبحث الجانبان تطورات الأوضاع في المنطقة وما أسفر عنه العدوان الإيراني من تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي، وما يمثله من انتهاك صارخ لسيادة الدول ومبادئ القانون الدولي.

واتفقا على تعزيز التنسيق والتشاور المشترك حيال مختلف المستجدات، ما يسهم في دعم ركائز الأمن والاستقرار الإقليمي، ويحقق تطلعات شعوب المنطقة في السلام والتنمية.

وصعّدت إيران حدة اعتداءاتها على البنية التحتية ومنشآت الطاقة في دول مجلس التعاون الخليجي التي يعتمد عليها العالم في تأمين احتياجاته من النفط والغاز، وسط مخاوف متزايدة من أن يتحول التصعيد العسكري جراء الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية المتواصلة منذ الـ 28 من شباط الماضي إلى أزمة طاقة عالمية تهدد الاستقرار الاقتصادي الدولي.