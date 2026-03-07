الدفاع السعودية تعلن اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين إيرانيتين في أجوائها

الرياض-سانا

أعلنت وزارة الدفاع السعودية اليوم السبت، اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين إيرانيتين في أجوائها، وسقوط صاروخ باليستي في منطقة غير مأهولة بالسكان.

وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء الركن تركي المالكي في تصريح له: “تم اعتراض وتدمير مسيرتين، إحداهما شرق مدينة الرياض، والأخرى في منطقة الربع الخالي كانت متجهة نحو حقل شيبة”.

وأضاف المالكي: إن صاروخاً باليستياً سقط في منطقة غير مأهولة، كان قد أُطلق باتجاه قاعدة الأمير سلطان الجوية.

وتتعرض عدد من الدول العربية بينها السعودية لهجمات إيرانية بالصواريخ والطائرات المسيّرة، منذ السبت الماضي موقعةً عدداً من الضحايا وأضراراً مادية، وذلك بالتوازي مع استمرار الضربات التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران.