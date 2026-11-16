سوريا تشارك في مؤتمر أوكرانيا للأعمال المتعلقة بالألغام في بروكسل ‏

دمشق-سانا‏

تشارك سوريا ممثلة بوزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح، في مؤتمر أوكرانيا ‏للأعمال المتعلقة بالألغام المنعقد في العاصمة البلجيكية بروكسل.‏

وقال الوزير الصالح عبر منصة “إكس” اليوم ‏الإثنين، “إن هذه المؤتمرات تمثل أهمية كبيرة ‏بالنسبة لنا كسوريين، في ظل التحديات التي تفرضها مخلفات الحرب والألغام على امتداد ‏المناطق السورية”.‏

وأضاف الوزير الصالح: “نحتاج اليوم إلى مزيد من التقنيات والأدوات والخبرات التي ‏تساعدنا على تسريع جهود المسح والإزالة وجعل الأراضي أكثر أمناً للسكان، وفي الوقت ‏نفسه نمتلك تجارب وخبرات ميدانية مهمة يمكن أن نشاركها مع المجتمع الدولي والشركاء ‏العاملين في هذا المجال”.‏

والتقى وزير الطوارئ الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان إيلزي براندز كيريس في بروكسل وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك، وذلك بالتزامن مع مؤتمر أوكرانيا للأعمال المتعلقة بالألغام 2026.

وكانت وزارتا الطوارئ وإدارة الكوارث السورية، والاقتصاد والبيئة الأوكرانية وقعتا في 20 ‏أيلول الماضي اتفاقية تعاون رفيعة المستوى في مجال الأعمال المتعلقة بنزع الألغام ‏للأغراض الإنسانية.‏

ويعد مؤتمر أوكرانيا للأعمال المتعلقة بالألغام المنعقد في بروكسل بين الـ16 والـ18 من ‏الشهر الجاري منصة دولية سنوية تجمع ممثلي الحكومات والمنظمات الدولية والجهات ‏المتخصصة والقطاع الخاص، بهدف تعزيز التعاون الدولي في مجال إزالة الألغام ‏ومخلفات الحرب.