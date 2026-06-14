إندبندنت: وعود بريكست تتلاشى والجدل حول جدواه يعود بقوة

لندن-سانا



أثار اقتراب الذكرى العاشرة لاستفتاء بريكست موجة جديدة من النقاشات والجدل داخل بريطانيا حول مدى جدوى الاتفاق الذي خرجت لندن بموجبه من الاتحاد الأوروبي عام 2016، وتداعياته على الاقتصاد البريطاني، وتلاشي الوعود التي رافقت حملة الانفصال عن بروكسل.



وفي افتتاحيتها، سلطت صحيفة “الإندبندنت” الضوء على تقييمات السياسي البريطاني المخضرم مايكل هيزلتاين، الذي يرى أن وعود بريكست لم تصمد أمام اختبار الواقع، وأن المشروع الذي رُوّج له باعتباره بوابة إلى فرص أكبر تحول إلى رماد.



هيزلتاين أشار إلى أبرز الدعاة لبريكست عام 2016، وما قبله، مثل رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون، وعضو حزب المحافظين نايجل فاراج، والذين التزموا الصمت لأن أجندتهم تلاشت في الهواء، واتضح أن وعودهم كلها كانت” كاذبة”، على حد قوله.



وأكد هيزلتاين أن مرور عشر سنوات على الاستفتاء الذي تم بموجبه إقرار بريكست، يكشف فجوة واسعة بين الوعود التي رُوّجت قبل الخروج، والواقع الذي تعيشه بريطانيا اليوم، مشيراً إلى أن النقاش حول مستقبل العلاقة مع أوروبا لم يعد مؤجلاً.



وشدد هيزلتاين على ضرورة صياغة علاقة جديدة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، بما يساعد على ترميم الأضرار التي ألحقها بريكست بالبريطانيين على مدى الأعوام الماضية.

مطالبات بتقييم مسار بريكست



ووفقاً لأحدث استطلاعات الرأي، يطالب نصف البريطانيين بإجراء استفتاء ثانٍ حول مستقبل العلاقة مع أوروبا، مع تزايد الشعور بخيبة الأمل من مسار بريكست.



وترى نسبة كبيرة من البريطانيين، بحسب استطلاع أجرته مؤسسة “إبسوس” مؤخراً، أن مسار بريكست يسير أسوأ مما توقعوه خلال السنوات الخمس الماضية.



وتزداد أيضاً الدعوات إلى إجراء استفتاء ثانٍ، حيث أعرب 48% من المشاركين في استطلاع “إبسوس” عن دعمهم للفكرة مقابل 27% يعارضونها.



يشار إلى أن مجلس العموم البريطاني صوّت على اتفاق الخروج من التكتل الأوروبي في كانون الثاني عام 2020، وفي كانون الأول من العام المذكور وقعت بروكسل ولندن على الاتفاق الذي تم التوصل إليه بعد مفاوضات مضنية.

