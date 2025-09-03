السعودية والإمارات تؤكدان دعم الاستقرار والسلم الإقليمي

السعودية والإمارات-سكاي نيوز عربية

الرياض-سانا

أكدت السعودية والإمارات خلال لقاء جمع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في الرياض اليوم، أهمية العمل على ترسيخ أركان الاستقرار والسلم الإقليمي في المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن المباحثات تناولت عدداً من القضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والجهود المبذولة للتعامل مع تداعياتها الأمنية والإنسانية.

وبحسب الوكالة، شدد الجانبان على ضرورة إيجاد مسار واضح للسلام الدائم والشامل والعادل، يقوم على أساس حل الدولتين، بما يحقق مصالح شعوب المنطقة وأمنها.

كما جرى استعراض العلاقات الأخوية بين الرياض وأبو ظبي، ومختلف جوانب التعاون الاستراتيجي والعمل المشترك بين البلدين.

