محافظة ريف دمشق تبدأ تزفيت الطريق الشرقي في الرحيبة بطول 2000 متر

ريف دمشق-سانا

بدأت محافظة ريف دمشق أعمال تزفيت الطريق الشرقي في مدينة الرحيبة بطول ‌‏2000 متر، بعد استكمال تعبيده وتجهيزه، ضمن مشروع لتحسين الطرق والبنية ‏التحتية في المنطقة، وتسهيل حركة السكان والمركبات.‏

وأوضح رئيس مجلس مدينة الرحيبة رضوان زيادة في تصريح لـ سانا اليوم الإثنين، أن ‏المشروع يتضمن تعبيد الطريق بعرض 10 أمتار وسماكة 15 سنتيمتراً، فيما يبلغ ‏عرض طبقة التزفيت 8 أمتار وسماكتها 7 سنتيمترات، مشيراً إلى أن محافظة ريف ‏دمشق تموّل المشروع وتشرف على تنفيذه، وتبلغ مدته العقدية 45 يوماً.‏

وبيّن زيادة أن التنفيذ جرى على ثلاث مراحل، بدأت بالتعبيد بالبحص، تلتها عملية ‏رش مادة ‏MC0‎، وصولاً إلى تنفيذ طبقة التزفيت، لافتاً إلى أهمية الطريق في خدمة ‏المنطقة وتسهيل الوصول إليها، ولا سيما أنها تمتلك مقومات واعدة للتوسع والنشاط ‏مستقبلاً.‏

تحسين واقع التنقل

وأشار زيادة إلى أن تأهيل الطريق يخفف معاناة الأهالي من الغبار والأتربة خلال ‏الصيف، ويعالج مشكلات تجمع مياه الأمطار والوحل خلال الشتاء، بما يسهل حركة ‏السكان والمركبات، ويحسن ظروف التنقل في المنطقة.‏

وتواصل محافظة ريف دمشق تنفيذ مشاريع تأهيل وصيانة الطرقات في مختلف ‏مناطق المحافظة، ضمن خططها لتحسين البنية التحتية، ورفع كفاءة شبكة الطرق، ‏وتسهيل حركة المواطنين، بما يلبي احتياجات السكان، ويسهم في تحسين واقع الخدمات، ‏وتعزيز مقومات التنمية المحلية.‏