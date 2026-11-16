محافظة ريف دمشق تبدأ تزفيت الطريق الشرقي في الرحيبة بطول 2000 متر

ريف دمشق-سانا
بدأت محافظة ريف دمشق أعمال تزفيت الطريق الشرقي في مدينة الرحيبة بطول 2000 متر، بعد استكمال تعبيده وتجهيزه، ضمن مشروع لتحسين الطرق والبنية التحتية في المنطقة، وتسهيل حركة السكان والمركبات.
وأوضح رئيس مجلس مدينة الرحيبة رضوان زيادة في تصريح لـ سانا اليوم الإثنين، أن المشروع يتضمن تعبيد الطريق بعرض 10 أمتار وسماكة 15 سنتيمتراً، فيما يبلغ عرض طبقة التزفيت 8 أمتار وسماكتها 7 سنتيمترات، مشيراً إلى أن محافظة ريف دمشق تموّل المشروع وتشرف على تنفيذه، وتبلغ مدته العقدية 45 يوماً.
وبيّن زيادة أن التنفيذ جرى على ثلاث مراحل، بدأت بالتعبيد بالبحص، تلتها عملية رش مادة MC0، وصولاً إلى تنفيذ طبقة التزفيت، لافتاً إلى أهمية الطريق في خدمة المنطقة وتسهيل الوصول إليها، ولا سيما أنها تمتلك مقومات واعدة للتوسع والنشاط مستقبلاً.
تحسين واقع التنقل
وأشار زيادة إلى أن تأهيل الطريق يخفف معاناة الأهالي من الغبار والأتربة خلال الصيف، ويعالج مشكلات تجمع مياه الأمطار والوحل خلال الشتاء، بما يسهل حركة السكان والمركبات، ويحسن ظروف التنقل في المنطقة.
وتواصل محافظة ريف دمشق تنفيذ مشاريع تأهيل وصيانة الطرقات في مختلف مناطق المحافظة، ضمن خططها لتحسين البنية التحتية، ورفع كفاءة شبكة الطرق، وتسهيل حركة المواطنين، بما يلبي احتياجات السكان، ويسهم في تحسين واقع الخدمات، وتعزيز مقومات التنمية المحلية.