رابطة العالم الإسلامي ترحب بقرار مجلس حقوق الإنسان إدانة الاعتداءات الإيرانية على دول المنطقة

مكة المكرمة-سانا

رحّبت رابطةُ العالم الإسلامي اليوم الخميس، باعتماد مجلس حقوق الإنسان بالإجماع، قراراً يدين الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج والأردن.

وأفاد الأمين العام للرابطة، رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ محمد بن عبد الكريم العيسى، في بيان نُشِر اليوم على موقع الرابطة الرسمي: “بأن الرابطة ترحب بقرار المجلس بشأن ما ترتّب على العدوان الإيراني الإجرامي السافر على السعودية، والبحرين، والكويت، وعُمان، وقطر، والإمارات، والأردن، من تداعيات خطيرة على حقوق الإنسان”.

وثمّن العيسى هذا الموقف العادل من مجلس حقوق الإنسان، وإدانته القاطعة للعدوان الإيراني السافر، ومطالبته بوقفه فوراً، وضمان المساءلة عنه، ولا سيما في ظل ما ترتّب عليه من انتهاكات جسيمة، وتداعيات خطرة غير مسبوقة على حقوق الإنسان، ليس في المنطقة فحسب، بل حول العالم، مُذكّراً بتحذير برنامج الأغذية العالمي من أن نحو 45 مليون شخص إضافي قد يقعون ضحية الجوع الحاد نتيجة هذا العدوان.

وجدّد التأكيد على أن اعتماد القرار بالإجماع يمثّل رسالةً واضحةً للنظام الإيراني بالموقف الدولي الموحّد برفض هذه الاعتداءات الإجرامية بذَرائعها الزائفة.

وتواصل إيران اعتداءاتها بالصواريخ والطائرات المسيّرة على دول خليجية عدة، ما أسفر عن وقوع ضحايا، وإلحاق أضرار مادية بالبنى التحتية، وذلك في إطار التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة، جراء الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية.

وكان مجلس حقوق الإنسان عقد أمس، بطلب من دول مجلس التعاون الخليجي والأردنّ، جلسة حول الهجمات الإيرانية التي استهدفت هذه الدول، وما ترتب عليها من تداعياتٍ على حقوق الإنسان، واعتمد بالإجماع مشروع قرار يدين هذه الاعتداءات غير المبررة، وحظي بدعم واسع واستثنائي من أكثر من 100 دولة من مختلف المجموعات الإقليمية.