مدريد-سانا

أعلن نادي ريال مدريد الاسباني اليوم الأربعاء تمديد عقد لاعبه التركي أردا غولر البالغ 21 عاماً، حتى 30 من حزيران لعام 2032.

ووفقاً للموقع الرسمي لريال مدريد، انضم أردا غولر إلى النادي في تموز 2023، قادماً من فنربخشة التركي بعمر 18 عاماً، وخاض 126 مباراة بقميص ريال مدريد، أسهم خلالها في التتويج بخمسة ألقاب وهي دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية، وكأس السوبر الأوروبي، والدوري الإسباني، وكأس السوبر الإسباني.

وحصل غولر الذي خاض 38 مباراة مع المنتخب التركي على جائزة لاعب العام الصاعد في دوري أبطال أوروبا 2025-2026.