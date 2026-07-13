وزيرا الخارجية السعودي والإيطالي يبحثان الأوضاع الإقليمية وأمن الملاحة في المنطقة

مكالمة هاتفية موقع بدون توصيف وأسماء png1 860x482 1 وزيرا الخارجية السعودي والإيطالي يبحثان الأوضاع الإقليمية وأمن الملاحة في المنطقة

الرياض-سانا

بحث وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان خلال اتصال هاتفي اليوم الإثنين، مع نظيره الإيطالي أنطونيو تاياني مستجدات الأوضاع الإقليمية وأهمية أمن وحرية الملاحة في المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس” أن مباحثات الوزيرين تناولت أيضاً المساعي الدولية الرامية لتنفيذ حل الدولتين والتوصل إلى تحقيق سلام عادل ومستدام.

كما جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها.

وكان الوزير السعودي أكد في وقت سابق اليوم خلال مباحثات مع نظيره المصري بدر عبد العاطي أهمية الوقف الفوري لكل الأعمال التصعيدية التي من شأنها توسيع دائرة الصراع في المنطقة.

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