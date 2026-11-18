دمشق-سانا‏

اختُتمت اليوم الأربعاء على مدرج جامعة دمشق البطولة الوطنية للمناظرات الجامعية ‏الخامسة 2026، التي أقامتها منظمة التنمية السورية برعاية وزارة التعليم العالي ‏والبحث العلمي وبالشراكة مع اتحاد طلبة سوريا، والجامعات السورية، بمشاركة فريقين ‏من جامعة دمشق وفريق من جامعة حلب، وآخر من جامعة حمص.‏

وفاز في البطولة التي أقيمت تحت شعار “شباب يفكر.. يحاور.. ويصنع التغيير”، ‏فريق جامعة دمشق 2 (فريق الحكومة الافتتاحية)، بعد تقييم لجنة الحكم للمناظرة ‏النهائية التي دارت بين فريق يؤيد “الكفاءة التكنوقراطية” وآخر يؤيد “التمثيل السياسي ‏الواسع”، حيث دافع كلا الطرفين عن حجته ورأيه بحجج منطقية، محدِّداً ما الأولوية ‏والأفضل وانعكاسه على واقع المجتمع والشباب السوري والتنمية بكل أنواعها ‏الاقتصادية.‏

الوزير الحلبي: البطولة تجربة وطنية تستحق أن تتسع

وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي في كلمة له، أن المناظرة علم ‏ومنهج قبل أن تكون فصاحة وأداء، وتستدعي بحث المعلومات، وفحص مصادرها، ‏وتحليل الأدلة، واكتشاف الافتراضات، وبناء الحجة المتسقة، وبها يتعلم الطالب أن ‏الفكر النقدي لا يعني رفض كل شيء، بل يعني أن نسأل بمسؤولية، ونتحقق بمنهج، ‏ونصل إلى حكم يستند إلى البرهان.‏

ولفت الوزير الحلبي إلى أنه في ساحة المناظرة، تنتصر الحجة بقوة دليلها، ويكبر ‏المحاور بقدرته على فهم مخالفه ومحاورته، حيث يتحول الاختلاف من سبب للقطيعة ‏إلى مصدر للمعرفة، ويصبح الإنصات شجاعة، والحوار مسؤولية، واحترام الإنسان ‏قاعدة لا تحيد، مؤكداً أن هذه البطولة تجربة وطنية تستحق أن تتسع، وأن تتجذر في ‏الحياة الجامعية، وتصل بصوت الشباب إلى مساحات أرحب من العلم والمجتمع.‏

الحوار طريق نحو التغيير الإيجابي

بدورها رئيسة مجلس أمناء منظمة التنمية السورية الدكتورة عبير محمد، أشارت في ‏كلمتها إلى أن المنافسات جسدت قدرة الشباب السوري على التفكير النقدي، وبناء ‏الحجة، والإنصات، وإدارة الاختلاف باحترام ومسؤولية، مؤكدة أن الحوار ليس غاية ‏بحد ذاته، بل هو طريق نحو التغيير الإيجابي، والمشاركة الفاعلة في بناء مستقبل ‏سوريا.‏

ولفتت محمد إلى أهمية أن يحمل الطلاب المشاركون ثقافة الحوار إلى جامعاتهم ‏ومجتمعهم، وأن يجعلوا من الكلمة جسراً للتفاهم، ومن الاختلاف فرصة للتعلم، ومن ‏أفكاركم قوة تسهم في صنع التغيير.‏

من جانبه، رئيس جامعة دمشق مصطفى صائم الدهر أكد في كلمته أن دور الجامعة ‏المعاصرة لا يقتصر على التلقين المعرفي فحسب، بل يمتد ليشمل صقل الشخصية ‏وبناء الإنسان، لافتاً إلى أن مثل هذه الأنشطة النوعية تغني الحياة الجامعية وتحفِّز ‏في الطلبة ملكات التفكير النقدي والتحليل الخلاق وتنمي مهارات الإقناع والتواصل ‏الفعّال والتنافس الإيجابي.‏

من ناحيته، أشار ممثل اتحاد طلبة سوريا عبدالحميد الجندلي إلى أن مهارة المناظرات ‏تعد من أهم المهارات التي تمكن الطالب في مجتمعه وبيئته ليكون مؤثراً وقائداً، ‏ويسهم في نهضة المجتمع، مؤكداً أن الفوز بأن نكتسب المهارة وأن نتعلم ونعبر عن ‏أفكارنا بالحجة والبرهان من خلال الحوار.‏

ترسيخ القيم التي يحتاجها الشباب السوري

وفي تصريح لـ سانا أوضح مدير برنامج شباب بمنظمة التنمية السورية أحمد لبابيدي ‏أن البطولة ضمت 126 فريقاً جامعياً من مختلف المحافظات السورية خاضوا ‏تصفيات على مستوى المحافظات، تأهل منهم 16 فريقاً للنهائيات، ووصل أربعة إلى ‏النهائي.‏

وأشار إلى أن الهدف الأساس للبطولة ترسيخ القيم الأساسية التي يحتاجها الشباب ‏السوري، من احترام الاختلاف والرأي الآخر، وتقبل الآخر، ورؤية القضية من أكثر ‏من وجهة نظر، لافتاً إلى أن التدريب يخضع لمعايير أساسية لمهارات التفكير الناقد ‏والإبداعي والتحليلي والمنطقي، والطموح بأن يكون الشباب الذين حضروا التدريبات ‏وامتلكوا مساحة للتعبير، شركاء حقيقيين في صناعة التغيير مستقبلاً.‏

ومن فريق محافظة دمشق الفائز بالمركز الأول أوضح الطالب تيم الله العتال أن ‏الفريق حقق الفوز من خلال تبني موقف يدافع عن “التكنوقراطية”، مؤكداً إيمان الفريق ‏بحق كل أطراف سوريا في المشاركة بالحكومة لضمان تمثيلها وتحقيق العدالة والحماية ‏لها.‏

‏ولفت العتال إلى أن طبيعة المناظرة تتيح للشخص التفكير بأكثر من طريقة، والدفاع ‏عن موقف لا يشترط بالضرورة أن يتطابق مع قناعاته الشخصية، مبيناً أن الهدف ‏الأسمى من هذه التجارب هو إثبات القدرة على التفكير النقدي، واستيعاب كيفية سير ‏الحياة في سوريا بشكل أفضل، وتعميق فهم الطرف الآخر، وهو ما يجسد جوهر ‏وأهداف المناظرة.‏

واختتمت فعاليات البطولة التي شهدت حضور معاوني وزير التعليم العالي والبحث ‏العلمي ورؤساء جامعات وهيئات وعمداء كليات وطلاب جامعات بتكريم الفائزين ‏وممثلي الجهات الراعية.‏ ‏