دمشق-سانا
اختُتمت اليوم الأربعاء على مدرج جامعة دمشق البطولة الوطنية للمناظرات الجامعية الخامسة 2026، التي أقامتها منظمة التنمية السورية برعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبالشراكة مع اتحاد طلبة سوريا، والجامعات السورية، بمشاركة فريقين من جامعة دمشق وفريق من جامعة حلب، وآخر من جامعة حمص.
وفاز في البطولة التي أقيمت تحت شعار “شباب يفكر.. يحاور.. ويصنع التغيير”، فريق جامعة دمشق 2 (فريق الحكومة الافتتاحية)، بعد تقييم لجنة الحكم للمناظرة النهائية التي دارت بين فريق يؤيد “الكفاءة التكنوقراطية” وآخر يؤيد “التمثيل السياسي الواسع”، حيث دافع كلا الطرفين عن حجته ورأيه بحجج منطقية، محدِّداً ما الأولوية والأفضل وانعكاسه على واقع المجتمع والشباب السوري والتنمية بكل أنواعها الاقتصادية.
الوزير الحلبي: البطولة تجربة وطنية تستحق أن تتسع
وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي في كلمة له، أن المناظرة علم ومنهج قبل أن تكون فصاحة وأداء، وتستدعي بحث المعلومات، وفحص مصادرها، وتحليل الأدلة، واكتشاف الافتراضات، وبناء الحجة المتسقة، وبها يتعلم الطالب أن الفكر النقدي لا يعني رفض كل شيء، بل يعني أن نسأل بمسؤولية، ونتحقق بمنهج، ونصل إلى حكم يستند إلى البرهان.
ولفت الوزير الحلبي إلى أنه في ساحة المناظرة، تنتصر الحجة بقوة دليلها، ويكبر المحاور بقدرته على فهم مخالفه ومحاورته، حيث يتحول الاختلاف من سبب للقطيعة إلى مصدر للمعرفة، ويصبح الإنصات شجاعة، والحوار مسؤولية، واحترام الإنسان قاعدة لا تحيد، مؤكداً أن هذه البطولة تجربة وطنية تستحق أن تتسع، وأن تتجذر في الحياة الجامعية، وتصل بصوت الشباب إلى مساحات أرحب من العلم والمجتمع.
الحوار طريق نحو التغيير الإيجابي
بدورها رئيسة مجلس أمناء منظمة التنمية السورية الدكتورة عبير محمد، أشارت في كلمتها إلى أن المنافسات جسدت قدرة الشباب السوري على التفكير النقدي، وبناء الحجة، والإنصات، وإدارة الاختلاف باحترام ومسؤولية، مؤكدة أن الحوار ليس غاية بحد ذاته، بل هو طريق نحو التغيير الإيجابي، والمشاركة الفاعلة في بناء مستقبل سوريا.
ولفتت محمد إلى أهمية أن يحمل الطلاب المشاركون ثقافة الحوار إلى جامعاتهم ومجتمعهم، وأن يجعلوا من الكلمة جسراً للتفاهم، ومن الاختلاف فرصة للتعلم، ومن أفكاركم قوة تسهم في صنع التغيير.
من جانبه، رئيس جامعة دمشق مصطفى صائم الدهر أكد في كلمته أن دور الجامعة المعاصرة لا يقتصر على التلقين المعرفي فحسب، بل يمتد ليشمل صقل الشخصية وبناء الإنسان، لافتاً إلى أن مثل هذه الأنشطة النوعية تغني الحياة الجامعية وتحفِّز في الطلبة ملكات التفكير النقدي والتحليل الخلاق وتنمي مهارات الإقناع والتواصل الفعّال والتنافس الإيجابي.
من ناحيته، أشار ممثل اتحاد طلبة سوريا عبدالحميد الجندلي إلى أن مهارة المناظرات تعد من أهم المهارات التي تمكن الطالب في مجتمعه وبيئته ليكون مؤثراً وقائداً، ويسهم في نهضة المجتمع، مؤكداً أن الفوز بأن نكتسب المهارة وأن نتعلم ونعبر عن أفكارنا بالحجة والبرهان من خلال الحوار.
ترسيخ القيم التي يحتاجها الشباب السوري
وفي تصريح لـ سانا أوضح مدير برنامج شباب بمنظمة التنمية السورية أحمد لبابيدي أن البطولة ضمت 126 فريقاً جامعياً من مختلف المحافظات السورية خاضوا تصفيات على مستوى المحافظات، تأهل منهم 16 فريقاً للنهائيات، ووصل أربعة إلى النهائي.
وأشار إلى أن الهدف الأساس للبطولة ترسيخ القيم الأساسية التي يحتاجها الشباب السوري، من احترام الاختلاف والرأي الآخر، وتقبل الآخر، ورؤية القضية من أكثر من وجهة نظر، لافتاً إلى أن التدريب يخضع لمعايير أساسية لمهارات التفكير الناقد والإبداعي والتحليلي والمنطقي، والطموح بأن يكون الشباب الذين حضروا التدريبات وامتلكوا مساحة للتعبير، شركاء حقيقيين في صناعة التغيير مستقبلاً.
ومن فريق محافظة دمشق الفائز بالمركز الأول أوضح الطالب تيم الله العتال أن الفريق حقق الفوز من خلال تبني موقف يدافع عن “التكنوقراطية”، مؤكداً إيمان الفريق بحق كل أطراف سوريا في المشاركة بالحكومة لضمان تمثيلها وتحقيق العدالة والحماية لها.
ولفت العتال إلى أن طبيعة المناظرة تتيح للشخص التفكير بأكثر من طريقة، والدفاع عن موقف لا يشترط بالضرورة أن يتطابق مع قناعاته الشخصية، مبيناً أن الهدف الأسمى من هذه التجارب هو إثبات القدرة على التفكير النقدي، واستيعاب كيفية سير الحياة في سوريا بشكل أفضل، وتعميق فهم الطرف الآخر، وهو ما يجسد جوهر وأهداف المناظرة.
واختتمت فعاليات البطولة التي شهدت حضور معاوني وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورؤساء جامعات وهيئات وعمداء كليات وطلاب جامعات بتكريم الفائزين وممثلي الجهات الراعية.