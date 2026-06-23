السعودية وقطر تبحثان التطورات الدولية وجهود الوساطة المتعلقة بمذكرة التفاهم بين ‏أمريكا وإيران

الرياض-سانا
بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، خلال اتصال هاتفي اليوم الإثنين مع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، آخر تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، وجهود الوساطة الدبلوماسية المرتبطة بمذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران.
وذكرت وزارة الخارجية السعودية في بيان نشرته عبر منصة “إكس” أن الجانبين استعرضا خلال الاتصال المستجدات المتعلقة بجهود الوساطة في ظل مذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء العمليات العسكرية.
وأكد الوزيران دعم البلدين للمسار التفاوضي، معربين عن تطلعهما إلى أن تسهم هذه الجهود في التوصل إلى اتفاق دائم يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.
وكان رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، بحث خلال اتصال هاتفي في وقت سابق اليوم مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، علاقات التعاون بين البلدين، وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، ولا سيما الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.