السعودية وقطر تبحثان التطورات الدولية وجهود الوساطة المتعلقة بمذكرة التفاهم بين ‏أمريكا وإيران

مكالمة هاتفية موقع بدون توصيف وأسماء 3 1 السعودية وقطر تبحثان التطورات الدولية وجهود الوساطة المتعلقة بمذكرة التفاهم بين ‏أمريكا وإيران

الرياض-سانا‏

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، خلال اتصال هاتفي ‏اليوم الإثنين مع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد ‏الرحمن بن جاسم آل ثاني، آخر تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، وجهود الوساطة ‏الدبلوماسية المرتبطة بمذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران.‏

وذكرت وزارة الخارجية السعودية في بيان نشرته عبر منصة “إكس” أن الجانبين ‏استعرضا خلال الاتصال المستجدات المتعلقة بجهود الوساطة في ظل مذكرة التفاهم ‏الموقعة بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء العمليات العسكرية.‏

وأكد الوزيران دعم البلدين للمسار التفاوضي، معربين عن تطلعهما إلى أن تسهم هذه ‏الجهود في التوصل إلى اتفاق دائم يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.‏

وكان رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، بحث خلال اتصال هاتفي في وقت ‏سابق اليوم مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، علاقات التعاون بين البلدين، ‏وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، ولا سيما الجهود الدبلوماسية الرامية ‏إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.‏

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