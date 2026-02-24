العراق: جسر الطوبجي ببغداد آمن من التلوث الإشعاعي

بغداد-سانا

أكدت الهيئة الوطنية للرقابة النووية في العراق اليوم الثلاثاء، أن جسر الطوبجي في العاصمة بغداد آمن من التلوث الإشعاعي، ولا صحة للشائعات بهذا الشأن.

ودعت الهيئة في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية “واع”، “إلى الاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عنها، كما دعت المواطنين إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو التهويل الإعلامي المتعلق بالتلوث في إحدى ركائز جسر الطوبجي”، مؤكدةً أن “الوضع تحت السيطرة بالكامل، ولا يشكل أي تهديد للصحة العامة أو البيئة، كما أنه آمن ومستقر”.

ولفتت الهيئة إلى أن “الفرق المختصة تواصل أعمال المعالجة والقياسات الإشعاعية من قبل خبراء هيئة الطاقة الذرية العراقية، وفق المعايير الوطنية والدولية، ضمن إجراءات اعتيادية لضمان استكمال المعالجة بشكل آمن، مع استمرار الاستقرار الإشعاعي في الموقع”.

وكانت الهيئة أعلنت يوم الأحد الماضي، عن تنفيذ عمليات إزالة التلوث الإشعاعي بإحدى ركائز الجسر، مؤكدةً أن جميع الإجراءات تنفذ وفق الضوابط المعتمدة، وبما يضمن حماية المواطنين والعاملين والبيئة المحيطة.