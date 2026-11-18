مرسوم بتعيين أحمد رواد رمضان وزيراً للاقتصاد والتجارة الخارجية تاريخ النشر: 2026/11/18 6:34 مساءً اخر تحديث: 2026/11/18 6:34 مساءً مبنى رئاسة الجمهورية العربية السورية-دمشق-سانا دمشق-سانا أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم (203) لعام 2026 القاضي بتعيين المهندس أحمد رواد محمد بشار رمضان وزيراً للاقتصاد والتجارة الخارجية، إضافة إلى عمله رئيساً لهيئة الاستثمار السورية. الرئيس الشرع يصدر مرسوماً بتعيين خالد فواز زعرور وزيراً للإعلام الرئيس الشرع والوزير الشيباني يلتقيان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية السيد الرئيس أحمد الشرع يصدر مرسوماً بزيادة بنسبة 200% على الرواتب والأجور المقطوعة للع الرئيس الشرع يستقبل مستشار الأمن القومي في المملكة المتحدة الرئيس الشرع يجتمع مع وزير الداخلية السعودي في الرياض صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:أحمد الشرعأحمد رواد رمضانالرئيس السوريوزير الاقتصاد السوري مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة دمشق.. وزير الخارجية والمفوضة الأوروبية يفتتحان منتدى تنسيق الشراكة من أجل سوريا الطيران المدني يمنح «يورو وينغز» موافقات لتسيير رحلات إلى أربع مدن ألمانية الشيباني: منتدى SPCF مظلة جامعة ونافذة موحدة لكلّ شركاء سوريا قوات الاحتلال تتوغل في معرية بريف درعا الغربي وتفتش عدداً من المنازل قوات الاحتلال تستهدف بالمدفعية أطراف كويا وعابدين بريف درعا.. ونزوح بعض الأهالي مجلس مدينة الرقة يبدأ تعبيد طريق المشلب بطول 3800 متر آخر الأخبار دولي التحالف: اعتراض وتدمير طائرتين مسيّرتين في السعودية محلياتالمحافظاتدمشق الإدارة المحلية والبيئة وصندوق التكيّف يبحثان دعم مشاريع المناخ في سوريا تعليمالمحافظاتدمشق التربية.. ورشة لتطوير العمل وتوحيد الإجراءات في 120 معهداً و44 مركزاً تدريبياً