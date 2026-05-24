روبيو: احتمال صدور إعلان التوصل إلى اتفاق مع إيران

نيودلهي-سانا

أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الأحد، احتمال صدور إعلان بشأن اتفاق مع إيران خلال الساعات المقبلة، في خطوة قد تمهد لانفراجة دبلوماسية مرتبطة بالتوترات الأخيرة في المنطقة.

ونقلت فرانس برس عن روبيو قوله للصحفيين في نيودلهي: “ثمة احتمال أن يتلقى العالم خبراً جيداً في الساعات القليلة المقبلة”.

وأوضح روبيو أن الاتفاق المرتقب سيبدد مخاوف الولايات المتحدة بشأن مضيق هرمز الذي أغلقته إيران، مضيفاً: إن الاتفاق سيشكل أيضاً بداية “لعملية من شأنها أن توصل إلى ما يريده الرئيس دونالد ترامب، وهو عالم لا يخشى أو يقلق بعد اليوم من سلاح نووي إيراني”.

وأفاد موقع أكسيوس الأمريكي في وقت سابق اليوم بأن الولايات المتحدة وإيران على وشك توقيع ‏اتفاق مؤقت يتضمن تمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً، وإعادة فتح ‏مضيق هرمز أمام الملاحة دون فرض رسوم، وذلك وفقاً لمسؤولين أمريكيين ‏وتقارير إعلامية.