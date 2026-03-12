السعودية: إسقاط 6 مسيّرات قرب حي السفارات وفي الربع الخالي

الرياض-سانا

أعلنت وزارة الدفاع السعودية اليوم الخميس، إسقاط 6 طائرات مسيرة قرب حي السفارات وفي منطقة الربع الخالي.

وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء الركن تركي المالكي في بيان على منصة إكس: “تم إسقاط مسيّرة معادية أثناء محاولتها الاقتراب من حي السفارات، كما تم اعتراض، وتدمير 5 مسيّرات في الربع الخالي كانت تتجه إلى حقل شيبة”.

وكانت الدفاع السعودية أعلنت فجر اليوم اعتراض وتدمير 18 طائرة مسيّرة بالمنطقة الشرقية، واعتراض، وتدمير مسيّرة في الربع الخالي متجهة إلى حقل شيبة.

وتأتي هذه الهجمات في ظل تصاعد التوتر في المنطقة عقب الضربات الأمريكية والإسرائيلية على مواقع داخل إيران في الثامن والعشرين من شباط الماضي، حيث تواصل إيران اعتداءاتها بالصواريخ، والطائرات المسيّرة على دول عربية عدة بينها السعودية، ما أوقع ضحايا وألحق أضراراً واسعة بالبنى التحتية.