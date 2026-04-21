مقتل ثلاثة جنود يابانيين عن طريق الخطأ أثناء تدريب عسكري

طوكيو-سانا

قُتل ثلاثة جنود يابانيين اليوم الثلاثاء، جراء انفجار وقع في دبابة أثناء تدريب عسكري جنوب غرب اليابان.

ونقلت وكالة فرانس برس عن رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي قولها: إن “ذخائر الدبابة انطلقت خطأ إلى داخلها خلال تدريب عسكري في ميدان للتدريب بمنطقة أويتا، ما أدى لانفجارها “، مشيرة إلى أن الحادث تسبب بمقتل أفراد طاقمها الثلاثة وإصابة آخر.

وكان انفجار وقع في حزيران الماضي في منطقة لتخزين الذخيرة في منشأة لقوات الدفاع الذاتي اليابانية داخل قاعدة كادينا الجوية التابعة للجيش الأمريكي في أوكيناوا، ما أسفر عن إصابة أربعة جنود يابانيين.

44580 شهيداً منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة
التجارة العربية في السلع والخدمات تسجل 3.6 تريليونات دولار خلال عام 2024
أونروا: استمرار القصف الإسرائيلي يفاقم الكارثة الإنسانية في غزة
الصفدي أمام مجلس الأمن: إسرائيل تمارس عدواناً إقليمياً وتغرق المنطقة بالفوضى
البرلمان العربي والجامعة العربية يدينان اقتحام قوات الاحتلال مقر الأونروا في مدينة القدس
