مقتل ثلاثة جنود يابانيين عن طريق الخطأ أثناء تدريب عسكري

طوكيو-سانا

قُتل ثلاثة جنود يابانيين اليوم الثلاثاء، جراء انفجار وقع في دبابة أثناء تدريب عسكري جنوب غرب اليابان.

ونقلت وكالة فرانس برس عن رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي قولها: إن “ذخائر الدبابة انطلقت خطأ إلى داخلها خلال تدريب عسكري في ميدان للتدريب بمنطقة أويتا، ما أدى لانفجارها “، مشيرة إلى أن الحادث تسبب بمقتل أفراد طاقمها الثلاثة وإصابة آخر.

وكان انفجار وقع في حزيران الماضي في منطقة لتخزين الذخيرة في منشأة لقوات الدفاع الذاتي اليابانية داخل قاعدة كادينا الجوية التابعة للجيش الأمريكي في أوكيناوا، ما أسفر عن إصابة أربعة جنود يابانيين.