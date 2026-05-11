تركيا: مستمرون في دعم تنمية سوريا

سفير تركيا لدى دمشق نوح يلماز_الأناضول

بروكسل-سانا

أكد سفير تركيا لدى دمشق نوح يلماز استمرار دعم بلاده لجهود تنمية سوريا.

وقال يلماز في تدوينة اليوم الإثنين على منصة “إكس”: “شاركت ممثلاً عن بلادي في منتدى تنسيق الشراكة بين سوريا والاتحاد الأوروبي في بروكسل، وأكدت استمرار دعمنا لتنمية سوريا بأسرع وقت ممكن، وتعزيز تعاونها مع المجتمع الدولي”.

وكان مجلس الاتحاد الأوروبي أعلن في وقت سابق اليوم، بالتزامن مع انعقاد أولى جلسات الحوار السياسي رفيع المستوى بين الجمهورية العربية السورية والاتحاد الأوروبي في بروكسل، إعادة التطبيق الكامل لاتفاقية التعاون بين الاتحاد وسوريا بعد اعتماده قراراً بإنهاء التعليق الجزئي المفروض منذ عام 2011.

