الاحتلال الإسرائيلي يهجّر 11 عائلة فلسطينية من خربة يرزا في الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، 11 عائلة فلسطينية في خربة يرزا شرق طوباس في الضفة الغربية، على مغادرة مساكنها وخيامها والرحيل قسراً، إثر تصاعد اعتداءات المستعمرين ضدهم.

ونقلت وكالة وفا الفلسطينية عن مسؤول ملف الأغوار في محافظة طوباس، معتز بشارات، أنّ قوات الاحتلال أقدمت على تهجير العائلات الفلسطينية قسرياً بعد تصاعد الهجمات من قبل المستوطنين، التي بلغت مراحل خطيرة، ما دفع الفلسطينيين إلى ترك منازلهم خشية على حياتهم.

وأشار إلى أنّ الاعتداءات شملت مهاجمة المنازل، وترهيب السكان، وملاحقة الرعاة في المراعي، فضلاً عن سرقة مواشيهم أو قتلها.

وقد شهدت المناطق المحيطة بطوباس والأغوار الشمالية تهجيراً قسرياً للعديد من العائلات في الفترة الماضية، في ظلّ استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على السكان المحليين، ما يفاقم الأوضاع الإنسانية في المنطقة.