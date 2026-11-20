محكمة الجنايات الرابعة في دمشق تبدأ محاكمة 26 متهماً من أركان النظام البائد بينهم بشار الأسد وعلي مملوك في قضية تشمل اتهامات بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم اقتصادية