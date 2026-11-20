26 متهماً من أركان النظام البائد أمام القضاء تاريخ النشر: 2026/11/20 11:26 صباحًا اخر تحديث: 2026/11/20 11:26 صباحًا محكمة الجنايات الرابعة في دمشق تبدأ محاكمة 26 متهماً من أركان النظام البائد بينهم بشار الأسد وعلي مملوك في قضية تشمل اتهامات بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم اقتصادية كيف تحمي نفسك من شراء الذهب المغشوش؟ استعدادات وزارة التربية والتعليم لاستيعاب زيادة الطلاب في المدارس السورية وزارة الطاقة تفتتح محطة مياه اللج بعد تأهيل منظومتها المائية والتشغيلية ما هي أبرز قطاعات التعاون الممكنة في قائمة أعمال المجلس السوري – الباكستاني؟ إدخال خدمة القثطرة القلبية للمرة الأولى في محافظتي درعا ودير الزور صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:أركان النظام البائدمحكمة الجنايات الرابعة في دمشق مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة علبي: اعتماد قرار حقوق الإنسان في سوريا بالتوافق يعكس تحولاً بنظرة المجتمع الدولي التعليم العالي تصدر ملحقاً لشروط مفاضلة النقل والقبول في الجامعات الخاصة السعودية تدين التوغلات الإسرائيلية في درعا والقنيطرة وتؤكد دعم سيادة سوريا وزير الداخلية يبحث مع وفد من الإنتربول تعزيز التعاون في مكافحة الجريمة المنظمة الحرارة إلى ارتفاع وأجواء غائمة جزئياً مع فرص لزخات مطرية الخارجية الأمريكية: واشنطن ستواصل التصدي لمحاولات “حزب الله” تقويض سيادة لبنان آخر الأخبار سوريا والعالمسياسة باراك: سوريا منفتحة على استثمارات واسعة النطاق مع كبرى الشركات الأمريكية دولي الحرب الروسية الأوكرانية.. قتلى وأضرار بالبنى التحتية في عمق البلدين دولي رئيس وزراء أستراليا: العلاقة مع الصين مهمة لتحقيق الأمن والاستقرار