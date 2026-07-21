البرلمان الإندونيسي يصدق على اتفاقيتي تعاون دفاعي مع تركيا وماليزيا

جاكرتا-سانا

صدق مجلس النواب الإندونيسي اليوم الثلاثاء، على اتفاقيتي تعاون دفاعي مع تركيا وماليزيا.

وذكرت وكالة الأنباء الأندونيسية “أنتارا”، أن المجلس أقر مشروعي قانون للتصديق على اتفاقية التعاون الدفاعي مع تركيا، ومذكرة التفاهم الخاصة بالتعاون الدفاعي مع ماليزيا، خلال جلسة عامة عقدت في العاصمة جاكرتا.

وأوضح نائب رئيس اللجنة الأولى في المجلس، أنطون سوكارتونو سوراتو، أن جميع الكتل البرلمانية أيدت الاتفاقيتين، مؤكداً أن التعاون الدفاعي مع تركيا وماليزيا يسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي، ونقل التكنولوجيا الدفاعية، وتطوير القدرات البشرية للقوات المسلحة.

وأضاف أن تنفيذ الاتفاقيتين يتطلب رقابة دقيقة وتمويلاً كافياً لضمان الوفاء بالالتزامات، بما في ذلك برامج التدريب المشترك وتطوير الموارد البشرية في القطاع الدفاعي.

وكان نائب وزير الدفاع الإندونيسي دوني إرماوان أعلن في الأول من تموز الجاري أن الاتفاقيتين لن تدخلا حيز التنفيذ إلا بعد استكمال جميع الأطراف إجراءات التصديق القانونية المطلوبة، مؤكداً أن التعاون الدفاعي يقوم على مبادئ المساواة والمنفعة المتبادلة واحترام السيادة الوطنية.

يذكر أن شركة الصناعات الجوية الكورية الجنوبية (KAI) المتخصصة في الصناعات الدفاعية، أعلنت في السابع عشر من تموز الجاري، إتمام تسليم ست طائرات تدريب متقدمة إضافية من طراز “تي-50 أي” إلى إندونيسيا.