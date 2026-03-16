مقتل ثلاثة أشخاص في غارة إسرائيلية على قضاء النبطية جنوب لبنان

بيروت-سانا

قُتل ثلاثة أشخاص، اليوم الإثنين، جرّاء غارة إسرائيلية على بلدة كفر صير في قضاء النبطية جنوب لبنان.

وذكرت الوكالة الوطنيّة للإعلام، أن الطيران الحربي الإسرائيلي أغار على منزل في بلدة كفرصير، ما أدى إلى سقوط قتيل، ولدى وصول سيارة إسعاف تابعة لـ “الهيئة الصحية الإسلامية” إلى المنزل المستهدَف، أغار الطيران مجدداً عليه، ما أدى إلى سقوط قتيلين اثنين من المسعفين وجرح آخر.

إلى ذلك نفذ طيران الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات استهدفت بلدات السلطانية و ياطر، و برج قلاويه، وشقرا والسلطانية، بالتزامن مع تعرض وادي السلوقي جنوب لبنان لقصف مدفعي مركز، كما استهدفت غارة عنيفة للطيران الإسرائيلي بلدة الخيام، فيما فرض العدو أجواء من منع التجول في القرى والبلدات الجنوبية في قضاء بنت جبيل، من خلال قطع العديد من المداخل الفرعية التي تتصل بالطريق، وخاصة من وادي الحجير، حيث نفذ سلسلة غارات أدت إلى قطع هذه الطرق.

وتشهد الأوضاع في لبنان تصعيداً خطيراً، منذ نحو أسبوعين، إثر استهداف ميليشيا حزب الله مواقع في إسرائيل، وهو ما ردّت عليه الأخيرة بشنّ غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت، ومناطق واسعة في الجنوب والبقاع اللبناني، ما أسفر عن سقوط مئات القتلى والجرحى.