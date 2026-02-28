السعودية تدين الاعتداءات الإيرانية على عدد من دول الخليج والأردن

الرياض-سانا

أدانت المملكة العربية السعودية بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية والانتهاكات السافرة لسيادة كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين وقطر والكويت والأردن والتي وقعت في أعقاب الهجوم الأمريكي الإسرائيلي المشترك على إيران.

وأكدت وزارة الخارجية السعودية في بيان نقلته وكالة “واس” اليوم السبت تضامن الرياض الكامل ووقوفها إلى جانب الدول الشقيقة، ووضع كل إمكاناتها لمساندتها في كل ما تتخذه من إجراءات، محذرةً من العواقب الوخيمة من استمرار انتهاك سيادة الدول ومبادئ القانون الدولي.

وطالبت السعودية في البيان المجتمع الدولي بإدانة هذه الاعتداءات الغاشمة واتخاذ كل الإجراءات الحازمة لمواجهة الانتهاكات الإيرانية التي تقوض أمن واستقرار المنطقة.

وشنت إسرائيل وأمريكا صباح اليوم السبت هجوماً جوياً مشتركاً على إيران استهدف عشرات المواقع والأهداف في العاصمة الإيرانية طهران ومدن أخرى.

ويأتي هذا الهجوم غداة جولة ثالثة من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في جنيف حول الملف النووي حيث عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن عدم رضاه عن مسار المفاوضات مع طهران، مشدداً على أنه لا يريد أي تخصيب لليورانيوم من قبل إيران، بينما قالت سلطنة عُمان التي تتوسط في تلك المفاوضات إن المحادثات حققت اختراقاً بعد أن وافقت طهران على عدم الاحتفاظ بأي مخزون من اليورانيوم المخصّب.