قتلى وجرحى جراء قصف إسرائيلي على جنوب لبنان

بيروت-سانا

قتل وأصيب عدد من اللبنانيين اليوم الجمعة، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي بلدات عدة في قضاء النبطية جنوب لبنان.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن الاحتلال شن غارات جوية على بلدات كفرتبنيت وجبشيت وتول، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص، وتدمير منزلين ومسجد ومبنى.

كما قصف طيران الاحتلال محيط بلدية كفررمان وخط التابلاين بينها وبين بلدة حبوش، ما أدى إلى تدمير مبانٍ ومقتل عدد من الأشخاص.

بينما تعرضت أحياء متفرقة في مدينة النبطية وبلدات شوكين وقاعقعية الجسر وعيناتا في الجنوب لعدة غارات.

وكان طيران الاحتلال نفذ غارات عنيفة على الضاحية الجنوبية لبيروت، وقال الجيش الإسرائيلي: “إنه نفذ 26 موجة هجومية في الضاحية منذ يوم الإثنين الماضي”، مشيراً إلى أن غارات الليلة الماضية استهدفت مقراً و10 مبان شاهقة تضم بنى تحتية عسكرية لميليشيا حزب الله، ومستودعاً للطائرات المسيرة، ومقراً للمجلس التنفيذي للحزب.

وفي المقابل ردت ميليشيا حزب الله باستهداف مواقع إسرائيلية، وإصدار تحذير لسكان المستوطنات الإسرائيلية الواقعة ضمن نطاق 5 كيلومترات من الحدود لإخلائها فوراً.

وكان الاحتلال الإسرائيلي طالب أمس الخميس بإخلاء الضاحية الجنوبية لبيروت، وحذر سكان أكثر من 53 قرية في جنوب لبنان والبقاع وطالبهم بإخلاء بلداتهم.

وشهد الوضع في لبنان منذ فجر الإثنين تصعيداً خطيراً، بعد استهداف ميليشيا حزب الله بعدة صواريخ مواقع إسرائيلية، حيث ردت إسرائيل بشن غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق واسعة في الجنوب والبقاع اللبناني، ما أسفر عن سقوط 123 قتيلاً و683 جريحاً.