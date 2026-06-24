إيطاليا تؤكد عدم مشاركتها بأنشطة عسكرية ضد إيران وأنها تعمل بما يتوافق مع المعاهدات الدولية

روما-سانا

أكدت وزارة الدفاع الإيطالية اليوم الأربعاء أنها لم تشارك بأي أنشطة عسكرية ضد إيران وذلك في أعقاب تصريحات الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “ناتو” مارك روته حول إقلاع 500 طائرة أمريكية من قواعد الولايات المتحدة في إيطاليا خلال الحرب الأمريكية الإسرائيلية- الإيرانية مؤكدة التزامها بالدستور الوطني والمعاهدات الدولية.

ونقلت وكالة “آكي” الإيطالية عن وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروزيتو قوله: “لتجنب جدالات غير ضرورية ومضللة، تؤكد وزارة الدفاع مجدداً أن إيطاليا ووزارة الدفاع لطالما عملتا بما يتوافق تماماً مع الدستور والمعاهدات الدولية والمبادئ التوجيهية البرلمانية والاتفاقيات التي تنظم وجود واستخدام قواعد الحلفاء على الأراضي الوطنية، دون السماح أو الترخيص بأي أنشطة خارجة عن الأحكام السارية”.

وقالت وزارة الدفاع الإيطالية في مذكرة لها: كما أوضح وزير الدفاع خلال إحاطته للبرلمان أن الحكومة نفذت ما أعلنته في الغرفتين النواب والشيوخ، وتم الترخيص فقط للأنشطة الفنية واللوجستية فقط للقوات الأمريكية في البلاد وليس للأنشطة القتالية وذلك ضمن الإجراءات المنصوص عليها في الاتفاقيات القائمة بين روما وواشنطن.

وأضافت مذكرة وزارة الدفاع: إن “إيطاليا رفضت منح الإذن لكل طلب قدم خارج هذا النطاق.. فإيطاليا لا تسمح إلا بالرحلات الجوية المسموح بها بموجب المعاهدات التي تستبعد تماماً الأنشطة الحركية”.

وكانت معارضة يسار الوسط دعت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني للمثول أمام البرلمان لتوضيح دور حكومتها في العملية العسكرية الأمريكية خلال الحرب الأمريكية الإسرائيلية- الإيرانية بعد أن أكدت روما على أنها ليست طرفاً في الحرب.

وكان روته أكد في مقابلة مع قناة “فوكس نيوز” دعم أوروبا للعمل العسكري الأمريكي مشيراً إلى أن “آلاف الرحلات الجوية انطلقت من قواعد أوروبية لدعم المهمة وأن 500 طائرة أمريكية أقلعت من قواعد الولايات المتحدة في إيطاليا لدعم العملية.