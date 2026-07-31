ولي العهد السعودي وملك البحرين يبحثان هاتفياً جهود تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة

الرياض-سانا

بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في اتصال هاتفي، اليوم الخميس مع ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة المستجدات الإقليمية، والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن ملك البحرين هنأ ولي العهد بمناسبة إنشاء التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات، واختيار السعودية قائدة لهذا التحالف ومقراً رئيسياً دائماً له، والذي يعكس الثقة الدولية بالدور القيادي للمملكة في تعزيز الأمن البحري الجماعي.

كما بحث الجانبان خلال الاتصال عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأعلنت وزارة الدفاع السعودية في وقت سابق اليوم الخميس، إنشاء تحالف بحري دفاعي متعدد الجنسيات، بهدف تعزيز الأمن البحري وحماية الممرات البحرية الدولية، وحرية الملاحة والتجارة العالمية.