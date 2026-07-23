هيئة بحرية بريطانية: تعرض ناقلة نفط لهجوم بمقذوف قبالة السواحل السعودية في البحر الأحمر

2025 11 28T200623Z 630048126 RC2V5IAZSF1L RTRMADP 3 TURKEY SHIP BLAST هيئة بحرية بريطانية: تعرض ناقلة نفط لهجوم بمقذوف قبالة السواحل السعودية في البحر الأحمر

لندن-سانا

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO)، اليوم الأربعاء، عن تعرض ناقلة نفط لهجوم بمقذوف مجهول أثناء إبحارها في مياه البحر الأحمر، على بعد نحو 70 ميلاً بحرياً جنوب غرب منطقة الشقيق في السعودية.

وأوضحت الهيئة في بيان نشر على موقعها الرسمي، أن المقذوف تسبب باندلاع حريق على متن السفينة، مشيرةً إلى أن الطاقم يبذل جهوده للسيطرة عليه دون تسجيل أي إصابات بشرية أو أضرار بيئية حتى اللحظة، فيما بدأت الجهات المعنية تحقيقاتها لمعرفة ملابسات الحادث.

ويأتي هذا الاعتداء في أعقاب تصعيد ميليشيا “الحوثي” لتهديداتها للملاحة البحرية في مضيق باب المندب عبر إعلان ما أسمته “حظر الملاحة البحرية على السعودية”، وهو التهديد الذي قوبل برفض وإدانات عربية ودولية واسعة لما يشكله من تهديد لحرية الملاحة، وسلامة الإمدادات العالمية.

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