“إيرباص” تنهي رحلة تجريبية استغرقت 24 ساعة بدون توقف بين أستراليا وفرنسا

باريس-سانا



أنهت طائرة من طراز “إيرباص إيه 350” معدلة خصيصاً رحلة تجريبية قياسية استغرقت 24 ساعة و24 دقيقة قادمة من أستراليا إلى فرنسا، وذلك تمهيداً لانضمامها إلى أسطول شركة الطيران الأسترالية “كوانتاس” العام المقبل.



وذكرت فرانس برس اليوم الأربعاء أن الطائرة قطعت مسافة 23076 كيلومتراً عبر ثلاث قارات ومحيطين، وشهدت غروبين وشروقين للشمس، لتكون من أكثر الرحلات متابعة على موقع تتبع الطيران العالمي “فلايت رادار 24”.



وتُعد هذه الخطوة محطة حاسمة قبيل تسلّم شركة “كوانتاس” أولى طائراتها من طراز “A350-1000” المخصصة للمسافات الطويلة في شهر نيسان المقبل، يتبعها 11 طائرة أخرى ستُخصص لتسيير رحلات مباشرة دون توقف تربط أستراليا بوجهات في الولايات المتحدة وأوروبا.



يُذكر أن رحلة الذهاب التي انطلقت الأسبوع الماضي من مدينة تولوز الفرنسية إلى ملبورن الأسترالية، قد قطعت 17 ألف كيلومتر في 19 ساعة و12 دقيقة، في حين اتبعت رحلة العودة المسار الفعلي الذي ستعتمد عليه الطائرة فور دخولها الخدمة التجارية.



وتعتزم “كوانتاس” إطلاق رحلات جوية مباشرة ودون توقف بين لندن وسيدني اعتباراً من تشرين الأول 2027، تليها لاحقاً رحلات تربط سيدني بنيويورك.



يشار إلى أن الرحلة التي تسيّرها “الخطوط الجوية السنغافورية” بين سنغافورة ونيويورك تُعد حالياً أطول رحلة تجارية منتظمة في العالم لمسافة 15350 كيلومتراً وبزمن يتجاوز 18 ساعة باستخدام طراز مشابه.