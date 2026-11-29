الرياض-سانا
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، مساء اليوم الأحد، تدمير 24 هدفاً تابعة لميليشيا الحوثي، وذلك في إطار رد عسكري على محاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية.
وأوضح المتحدث باسم قوات التحالف، اللواء الركن تركي المالكي، في بيان نشره عبر منصة إكس، أن الأهداف المدمرة شملت 19 هدفاً أسهمت في عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، إضافة إلى خمسة أهداف مرتبطة بقدرات تشغيلية تتصل بالمصادر الحيوية التابعة للميليشيا الحوثية في ميناء رأس عيسى.
وكان المالكي أعلن في وقت سابق اليوم تنفيذ رد عسكري على استهداف ميليشيا الحوثي للمدنيين والأعيان المدنية، داعياً المدنيين إلى إخلاء ميناء رأس عيسى حرصاً على سلامتهم.
كما أعلن التحالف، في وقت سابق اليوم، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه العاصمة السعودية الرياض، وتدمير منصة لإطلاق الصواريخ الباليستية تابعة للميليشيا في محافظة صعدة شمال غرب العاصمة اليمنية صنعاء، استخدمت في اعتداء استهدف منطقة جازان جنوب غرب السعودية.
وفي سياق متصل، أعلن التحالف، في وقت سابق اليوم، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أُطلق باتجاه العاصمة السعودية الرياض، وتدمير منصة لإطلاق الصواريخ الباليستية تابعة للميليشيا في محافظة صعدة شمال غرب اليمن استُخدمت في اعتداء استهدف منطقة جازان جنوب غربي السعودية.