الرياض-سانا‏

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، مساء اليوم الأحد، تدمير 24 هدفاً تابعة ‏لميليشيا الحوثي، وذلك في إطار رد عسكري على محاولات استهداف المدنيين ‏والأعيان المدنية.‏

وأوضح المتحدث باسم قوات التحالف، اللواء الركن تركي المالكي، في بيان نشره ‏عبر منصة إكس، أن الأهداف المدمرة شملت 19 هدفاً أسهمت في عمليات إطلاق ‏الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، إضافة إلى خمسة أهداف مرتبطة بقدرات ‏تشغيلية تتصل بالمصادر الحيوية التابعة للميليشيا الحوثية في ميناء رأس عيسى.‏

وكان المالكي أعلن في وقت سابق اليوم تنفيذ رد عسكري على استهداف ميليشيا ‏الحوثي للمدنيين والأعيان المدنية، داعياً المدنيين إلى إخلاء ميناء رأس عيسى ‏حرصاً على سلامتهم.‏

كما أعلن التحالف، في وقت سابق اليوم، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته ‏ميليشيا الحوثي باتجاه العاصمة السعودية الرياض، وتدمير منصة لإطلاق ‏الصواريخ الباليستية تابعة للميليشيا في محافظة صعدة شمال غرب العاصمة اليمنية ‏صنعاء، استخدمت في اعتداء استهدف منطقة جازان جنوب غرب السعودية.‏

وفي سياق متصل، أعلن التحالف، في وقت سابق اليوم، اعتراض وتدمير صاروخ ‏باليستي أُطلق باتجاه العاصمة السعودية الرياض، وتدمير منصة لإطلاق الصواريخ ‏الباليستية تابعة للميليشيا في محافظة صعدة شمال غرب اليمن استُخدمت في اعتداء ‏استهدف منطقة جازان جنوب غربي السعودية.‏