دمشق-سانا ‏

بحثت لجنة الأوقاف والشؤون الدينية في مجلس الشعب، بمشاركة عدد من ‏أعضاء المجلس، مع وفد يضم المطارنة والآباء من مجلس أساقفة سوريا ‏الكاثوليك واللجنة الأسقفية الكاثوليكية للتنشئة الوطنية، ملامح المشروع ‏الوطني في سوريا، ودور المسيحيين في المرحلة الحالية. ‏

وذكر المجلس عبر قناته على تلغرام اليوم الأحد، أن اللقاء تناول سبل ‏تعزيز التواصل والعمل المشترك بما يخدم المشروع الوطني. ‏

‏وكانت اللجنة بحثت خلال اجتماع عقدته مع وفد من وزارة الأوقاف، في ‏شهر ‏تشرين الأول الماضي، تطوير الصيغ التشريعية التي تؤطر عمل ‏الوزارة، وسبل التطوير التشريعي مع الجهات ذات الصلة.‏