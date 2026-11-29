دمشق-سانا
بحثت لجنة الأوقاف والشؤون الدينية في مجلس الشعب، بمشاركة عدد من أعضاء المجلس، مع وفد يضم المطارنة والآباء من مجلس أساقفة سوريا الكاثوليك واللجنة الأسقفية الكاثوليكية للتنشئة الوطنية، ملامح المشروع الوطني في سوريا، ودور المسيحيين في المرحلة الحالية.
وذكر المجلس عبر قناته على تلغرام اليوم الأحد، أن اللقاء تناول سبل تعزيز التواصل والعمل المشترك بما يخدم المشروع الوطني.
وكانت اللجنة بحثت خلال اجتماع عقدته مع وفد من وزارة الأوقاف، في شهر تشرين الأول الماضي، تطوير الصيغ التشريعية التي تؤطر عمل الوزارة، وسبل التطوير التشريعي مع الجهات ذات الصلة.