إجراء احترازي مؤقت.. قطر تجلي القاطنين في محيط السفارة الأمريكية

الدوحة-سانا

أعلنت وزارة الداخلية في دولة قطر فجر اليوم الخميس، أن الجهات المختصة تقوم بإجلاء السكان القاطنين في محيط السفارة الأمريكية في العاصمة الدوحة كإجراء احترازي مؤقت.

وقالت الوزارة في بيان: إنه تم توفير سكن بديل لهم، وذلك في إطار اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة.

وشددت الوزارة على ضرورة متابعة القنوات الرسمية للحصول على المعلومات الموثوقة.

من جانبها، دعت السفارة الأمريكية في قطر إلى تجنب المنطقة المحيطة بالسفارة حرصاً على السلامة، استجابة لما أعلنته وزارة الداخلية القطرية من إجلاء للسكان القاطنين بالقرب من السفارة كإجراء احترازي مؤقت.

وتواصل إيران اعتداءات بالصواريخ والطائرات المسيّرة على قطر وعدد من الدول العربية، موقعةً عدداً من الضحايا وأضراراً مادية، وذلك في أعقاب الضربات الأمريكية الإسرائيلية التي تستهدف إيران منذ يوم السبت الماضي.

وكانت وزارة الدفاع القطرية أعلنت نجاحها في التصدي لـ3 صواريخ كروز، و24 طائرة مسيرة، و98 صاروخاً باليستيا، وطائرتين من نوع “سوخوي-24″، من إجمالي ما أطلقته إيران في اعتداءاتها على قطر.