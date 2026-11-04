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وست هام يعلن تعيين باركر مدرباً له خلفاً للبرتغالي سانتو

photo 1 2026 11 04 16 58 05 وست هام يعلن تعيين باركر مدرباً له خلفاً للبرتغالي سانتو
سكوت باركر

‏ لندن-سانا

أعلن نادي وست هام يونايتد الإنكليزي اليوم الأربعاء، التعاقد مع قائده ‏السابق سكوت باركر مدرباً للفريق الأول لعامين ونصف ‌العام، في مهمة ‏تهدف إلى إعادة الفريق إلى الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.‏

‏ووفقاً لما ذكرته رويترز، فإن باركر لاعب وسط منتخب إنكلترا السابق، ‏يتمتع بسجل مميز في الترقي للدوري الممتاز، حيث قاد باركر ‏فولهام وبورنموث وبيرنلي إلى الترقي من دوري الدرجة الثانية إلى دوري ‏الأضواء في أعوام 2020 و2022 و2025 على الترتيب.‏

ويخلف باركر البرتغالي نونو إسبيريتو سانتو، الذي أنهى النادي ارتباطه به ‏عقب هزيمتين متتاليتين أبقتا وست هام في المركز الثامن بجدول الترتيب.‏

‏يشار إلى أن باركر الذي يبلغ من العمر 46 عاماً، خاض 129 مباراة مع ‏وست هام بين 2007 و2011، وكانت آخر محطاته التدريبية مع فريق بيرنلي، الذي غادره في نيسان الماضي.‏

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