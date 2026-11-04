وست هام يعلن تعيين باركر مدرباً له خلفاً للبرتغالي سانتو

لندن-سانا
أعلن نادي وست هام يونايتد الإنكليزي اليوم الأربعاء، التعاقد مع قائده السابق سكوت باركر مدرباً للفريق الأول لعامين ونصف العام، في مهمة تهدف إلى إعادة الفريق إلى الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.
ووفقاً لما ذكرته رويترز، فإن باركر لاعب وسط منتخب إنكلترا السابق، يتمتع بسجل مميز في الترقي للدوري الممتاز، حيث قاد باركر فولهام وبورنموث وبيرنلي إلى الترقي من دوري الدرجة الثانية إلى دوري الأضواء في أعوام 2020 و2022 و2025 على الترتيب.
ويخلف باركر البرتغالي نونو إسبيريتو سانتو، الذي أنهى النادي ارتباطه به عقب هزيمتين متتاليتين أبقتا وست هام في المركز الثامن بجدول الترتيب.
يشار إلى أن باركر الذي يبلغ من العمر 46 عاماً، خاض 129 مباراة مع وست هام بين 2007 و2011، وكانت آخر محطاته التدريبية مع فريق بيرنلي، الذي غادره في نيسان الماضي.