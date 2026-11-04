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مركز أمن المعلومات يحذر من وثيقة مزوّرة ورابط تسجيل غير موثوق

111111111111111 1 مركز أمن المعلومات يحذر من وثيقة مزوّرة ورابط تسجيل غير موثوق

دمشق-سانا‏

حذّر مركز أمن المعلومات في الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات، من ‏وثيقة مزوّرة متداولة على منصات التواصل، تزعم صدور مرسوم رئاسي ‏بمنح مساعدات شتوية للأسر السورية، وتتضمن رابطاً ورمز ‏QR‏ للتسجيل.‏

‏ وأوضح المركز، وفق ما نشرته الهيئة عبر صفحتها على الفيسبوك اليوم ‏الأربعاء، أن الرابط غير موثوق، وقد يُستخدم للتصيّد الإلكتروني وسرقة ‏البيانات الشخصية والمصرفية، داعياً المواطنين إلى عدم فتح الرابط أو مسح ‏الرمز أو إدخال بياناتهم في صفحات مجهولة المصدر، والامتناع عن تداول ‏الوثيقة بوصفها إعلاناً رسمياً.‏

وأشار المركز إلى أنه للتحقق من أي مرسوم أو منحة، يُرجى الرجوع ‏حصراً إلى المواقع والقنوات الرسمية للدولة، فوجود شعار رسمي على وثيقة ‏لا يعني صحتها، والتحقق من المصدر يحمي بياناتكم من الاحتيال ‏الإلكتروني.‏

وكان مركز أمن المعلومات في الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات، حذر ‏في الـ 9 من تشرين الأول الماضي، مستخدمي ‏Telegram Desktop‏ من ‏ثغرة أمنية مسجلة بالمعرّف ‏CVE-2026-107181‎، تسمح للمهاجمين ‏باستخراج ملفات محلية حساسة، بينها بيانات جلسة تلغرام، ما يؤدي ‏للوصول إلى الحساب دون الحاجة إلى معرفة كلمة المرور التقليدية.‏

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