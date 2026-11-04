مركز أمن المعلومات يحذر من وثيقة مزوّرة ورابط تسجيل غير موثوق

دمشق-سانا
حذّر مركز أمن المعلومات في الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات، من وثيقة مزوّرة متداولة على منصات التواصل، تزعم صدور مرسوم رئاسي بمنح مساعدات شتوية للأسر السورية، وتتضمن رابطاً ورمز QR للتسجيل.
وأوضح المركز، وفق ما نشرته الهيئة عبر صفحتها على الفيسبوك اليوم الأربعاء، أن الرابط غير موثوق، وقد يُستخدم للتصيّد الإلكتروني وسرقة البيانات الشخصية والمصرفية، داعياً المواطنين إلى عدم فتح الرابط أو مسح الرمز أو إدخال بياناتهم في صفحات مجهولة المصدر، والامتناع عن تداول الوثيقة بوصفها إعلاناً رسمياً.
وأشار المركز إلى أنه للتحقق من أي مرسوم أو منحة، يُرجى الرجوع حصراً إلى المواقع والقنوات الرسمية للدولة، فوجود شعار رسمي على وثيقة لا يعني صحتها، والتحقق من المصدر يحمي بياناتكم من الاحتيال الإلكتروني.
وكان مركز أمن المعلومات في الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات، حذر في الـ 9 من تشرين الأول الماضي، مستخدمي Telegram Desktop من ثغرة أمنية مسجلة بالمعرّف CVE-2026-107181، تسمح للمهاجمين باستخراج ملفات محلية حساسة، بينها بيانات جلسة تلغرام، ما يؤدي للوصول إلى الحساب دون الحاجة إلى معرفة كلمة المرور التقليدية.