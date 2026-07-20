اشتعال النيران في سفينة قبالة سواحل سلطنة عُمان

لندن-سانا
أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم الإثنين، اشتعال النيران في سفينة على بُعد ثمانية أميال بحرية شمال غرب منطقة كومزار في سلطنة عُمان.
وأوضحت الهيئة في بيان نشرته على موقعها أنها تلقت معلومات من مصدر وصفته بالموثوق، تفيد باندلاع حريق على متن السفينة، مشيرة إلى أن أسبابه لم تُعرف حتى الآن.
ودعت السفن العابرة في المنطقة إلى توخي أقصى درجات الحذر والإبلاغ الفوري عن أي نشاط مشبوه، ريثما تستكمل السلطات المختصة تحقيقاتها في الحادث.
وكانت الهيئة أعلنت أمس الأول، إصابة ناقلة بمقذوف مجهول أثناء إبحارها قبالة سواحل سلطنة عُمان.
وتشهد حركة الملاحة في مضيق هرمز توتراً متزايداً منذ اندلاع المواجهة الأمريكية الإسرائيلية مع إيران، وسط تسجيل حوادث اعتراض واحتجاز وهجمات طالت عدداً من السفن وناقلات النفط، ما تسبب بتراجع حركة العبور، وارتفاع تكاليف التأمين البحري.