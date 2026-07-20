اشتعال النيران في سفينة قبالة سواحل سلطنة عُمان

thumbs b c 84c3dd45fad944a3084144ae62b5b12a اشتعال النيران في سفينة قبالة سواحل سلطنة عُمان

لندن-سانا‏

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم الإثنين، اشتعال النيران في سفينة على بُعد ثمانية أميال بحرية شمال ‏غرب منطقة كومزار في سلطنة عُمان‎.‎

وأوضحت الهيئة في بيان نشرته على موقعها أنها تلقت معلومات من مصدر وصفته بالموثوق، تفيد باندلاع حريق على متن ‏السفينة، مشيرة إلى أن أسبابه لم تُعرف حتى الآن‎.‎

ودعت السفن العابرة في المنطقة إلى توخي أقصى درجات الحذر والإبلاغ الفوري عن أي نشاط مشبوه، ريثما تستكمل ‏السلطات المختصة تحقيقاتها في الحادث‎.‎

وكانت الهيئة أعلنت أمس الأول، إصابة ناقلة بمقذوف مجهول أثناء إبحارها قبالة سواحل سلطنة عُمان‎.‎

وتشهد حركة الملاحة في مضيق هرمز توتراً متزايداً منذ اندلاع المواجهة الأمريكية الإسرائيلية مع إيران، وسط تسجيل ‏حوادث اعتراض واحتجاز وهجمات طالت عدداً من السفن وناقلات النفط، ما تسبب بتراجع حركة العبور، وارتفاع تكاليف ‏التأمين البحري‎.‎

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