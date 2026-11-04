البشير يبحث مع أونماخت احتياجات قطاع الطاقة في سوريا

دمشق-سانا
بحث وزير الطاقة محمد البشير مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى سوريا ميخائيل أونماخت، واقع قطاع الطاقة في سوريا، والتحديات التي تواجهه، والاحتياجات اللازمة لتطويره وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وذكرت الوزارة عبر قناتها على تلغرام اليوم الأربعاء، أن اللقاء تناول الخطط المستقبلية للوزارة وأولوياتها في تطوير قطاعات الكهرباء والنفط والمياه، وسبل تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي، والاستفادة من إمكاناته وخبراته الفنية والدعم الذي يمكن تقديمه للمساهمة في إعادة تأهيل البنية التحتية، ورفع كفاءة منظومة الطاقة.
وأكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق والحوار، وبحث آفاق التعاون المشترك، بما يدعم خطط الوزارة للنهوض بقطاع الطاقة، وتحسين جودة الخدمات، وتحقيق الاستدامة في هذا القطاع الحيوي.
وكان وزير الطاقة محمد البشير بحث في الـ 7 من شهر تموز الماضي مع وفد من شركات ألمانية متخصصة في مجالات النفط والغاز والمياه والطاقة المتجددة، فرص الاستثمار في مشروعات الطاقة المختلفة في سوريا.