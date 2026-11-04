البشير يبحث مع أونماخت احتياجات قطاع الطاقة في سوريا

دمشق-سانا

بحث وزير الطاقة محمد البشير مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى سوريا ‏ميخائيل أونماخت، واقع قطاع الطاقة في سوريا، والتحديات التي تواجهه، ‏والاحتياجات اللازمة لتطويره وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.‏

وذكرت الوزارة عبر قناتها على تلغرام اليوم الأربعاء، أن اللقاء تناول ‏الخطط المستقبلية للوزارة وأولوياتها في تطوير قطاعات الكهرباء والنفط ‏والمياه، وسبل تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي، والاستفادة من إمكاناته ‏وخبراته الفنية والدعم الذي يمكن تقديمه للمساهمة في إعادة تأهيل البنية ‏التحتية، ورفع كفاءة منظومة الطاقة.‏

وأكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق والحوار، وبحث آفاق التعاون ‏المشترك، بما يدعم خطط الوزارة للنهوض بقطاع الطاقة، وتحسين جودة ‏الخدمات، وتحقيق الاستدامة في هذا القطاع الحيوي.‏

وكان وزير الطاقة محمد البشير بحث في الـ 7 من شهر تموز الماضي مع ‏وفد من شركات ألمانية متخصصة في ‏مجالات النفط والغاز والمياه والطاقة ‏المتجددة، فرص الاستثمار في ‏مشروعات الطاقة المختلفة في سوريا.‏