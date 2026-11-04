قطر تؤكد مواصلة جهود الوساطة بين واشنطن وطهران وتحذر من تداعيات التصعيد بالمنطقة

الدوحة-سانا

أكدت قطر مواصلة جهودها الدبلوماسية لتقريب وجهات النظر بين الولايات المتحدة وإيران وتبادل المقترحات الرامية إلى تجاوز الخلافات بينهما، مشيرة إلى استمرار انخراط الطرفين في المسار التفاوضي ومراجعة المقترحات المطروحة رغم التصعيد الذي تشهده المنطقة، محذرة من تداعيات أي تصعيد جديد بالمنطقة.



وقال المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، خلال الإحاطة الإعلامية الأسبوعية للوزارة، اليوم الثلاثاء نشرتها وكالة الأنباء القطرية: إن الاتصالات لا تزال مستمرة بين الأطراف، وإن الوسطاء يواصلون تبادل المقترحات بصورة متواصلة، فيما يعمل الجانبان الأمريكي والايراني على مراجعة الأفكار المقدٌَمة في إطار جهود الوساطة.



وأشار إلى أن استمرار المفاوضات والتزام الأطراف بدراسة المقترحات يمثلان «بصيص أمل» للتوصل إلى اتفاق، مؤكداً أن الوسيط لا يمكن أن يفقد الأمل، رغم عدم إمكانية الحديث حالياً عن تطور محدد في مسار الاتصالات.

تنسيق إقليمي لمنع التصعيد

وأكد الأنصاري أن الوساطة القطرية الباكستانية تحظى بأولوية لدى الدوحة، وتتم بالتنسيق مع الشركاء في المنطقة، ولا سيما دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في ظل توافق إقليمي على ضرورة تجنيب المنطقة التصعيد والعمل للوصول إلى تهدئة.



وشدد على أن أي تصعيد جديد لن يكون في مصلحة أي طرف، لافتاً إلى استمرار التواصل اليومي بين المسؤولين القطريين ونظرائهم في المنطقة والشركاء الدوليين لدعم المساعي الدبلوماسية وإنهاء الأزمة.

قطر ترفض تهديد الملاحة البحرية

وفيما يتعلق باستهداف ناقلة الغاز القطرية «المايدة» أمس الأول، جدد الأنصاري إدانة بلاده لهذا الاستهداف، مشدداً على أن حرية الملاحة في مضيق هرمز والخليج العربي مسألة غير قابلة للمساومة، وأن قطر ترفض أي تهديد للسفن في مياه الخليج، سواء كانت قطرية أم تابعة لدول أخرى.



وأوضح أن الهجمات العسكرية واستهداف السفن يشكلان تهديداً للمنطقة بأسرها وخطراً على شعوبها، فضلاً عن تأثيرهما السلبي في المفاوضات الجارية، مؤكداً استمرار العمل لوقف التصعيد والتوصل إلى اتفاق دبلوماسي ينهي الأزمة.

تأكيد دعم الحكومة اليمنية الشرعية

وجدد الأنصاري موقف قطر الداعم للحكومة اليمنية الشرعية والشعب اليمني في تحقيق تطلعاته والخروج من الأزمة، مؤكداً إدانة بلاده الهجمات التي تعرضت لها المملكة العربية السعودية من قبل ميليشيا الحوثي، واستمرار دعمها للمملكة وتنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي.



وكانت قطر أكدت في 27 تشرين الأول الماضي استمرار تبادل الرسائل والمقترحات بين الولايات المتحدة وإيران عبر قناة الوساطة القطرية، بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، بهدف احتواء الأزمة والتوصل إلى حلول دبلوماسية.