البرلمان في البيرو يصوت لعزل الرئيس بالوكالة خوسيه جيري

m6Xgw3TK 7 7 البرلمان في البيرو يصوت لعزل الرئيس بالوكالة خوسيه جيري

ليما-سانا

صوّت برلمان البيرو، في جلسة طارئة، اليوم الثلاثاء، على عزل الرئيس بالوكالة خوسيه جيري الذي يواجه تحقيقين بشبهة استغلال السلطة.

وبحسب وكالة فرانس برس: جاء التصوّيت لصالح العزل، بغالبية 75 صوتاً، في حين صوّت 24 عضواً ضد العزل وامتنع ثلاثة أخرون عن التصويت.

وجاء هذا التصويت قبل أسابيع من الانتخابات الرئاسية لمقررة في 12 نيسان القادم.

يذكر أن جيري البالغ من العمر 39 عاماً، والذي يعد سابع رئيس يتم عزله خلال عشر سنوات، يطوله تحقيقان، الأول بشبهة التدخل في توظيف تسع نساء في حكومته، والثاني بشبهة ارتكاب جرائم على صلة باستغلال السلطة.

القطاع الصحي في غزة على وشك الانهيار.. أدوية مفقودة ومشاف تفتقر للخدمات
غوتيريش: موارد العالم تكفي لصنع مستقبل يسوده السلام شرط التخلي عن خيارات الحروب
اليونسكو تدرج ثلاث مدن سعودية في شبكتها العالمية لمدن التعلّم
أذربيجان وأرمينيا توقعان اتفاق سلام تاريخياً برعاية أميركية
بدء عملية تبادل الأسرى والمحتجزين في قطاع غزة
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك