الفاو: تراجع عالمي محدود في أسعار الغذاء خلال حزيران

روما-سانا

كشفت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، اليوم الجمعة، عن تراجع أسعار الغذاء العالمية بشكل طفيف في حزيران المنصرم، مع انخفاض متوسط المؤشر إلى 130.3 نقاط مقارنة بـ 130.8 نقطة في أيار الماضي.

وأوضحت المنظمة في تقرير أوردته رويترز، أن الانخفاض جاء نتيجة تراجع أسعار الحبوب بنسبة 3.5% بفعل وفرة الإمدادات في البحر الأسود وأمريكا الجنوبية، إضافة إلى انخفاض أسعار النفط.

كما هبطت أسعار السكر 5.7% بعد تحول المصانع في البرازيل لاستخدام المزيد من قصب السكر في الإنتاج.

وتراجعت أسعار منتجات الألبان بـ 1.5% نتيجة زيادة المعروض، في حين ارتفع مؤشر اللحوم 0.4% مسجلاً مستوى غير مسبوق بدعم من الطلب القوي على الدواجن.

كما صعدت أسعار الزيوت النباتية 3.8% بقيادة زيت النخيل والشلغم بفعل الطلب على وقود الديزل الحيوي، بينما ارتفع مؤشر الأرز 3.2% بدعم من الطلب الآسيوي على أرز إنديكا.

وتوقعت الفاو في تقريرها أن يبلغ إنتاج الحبوب العالمي في 2026 نحو 2.983 مليار طن، وهو مستوى مستقر مقارنة بتقديراتها السابقة، وأقل بـ 1.9% من ذروة 2025، لكنه يظل ثاني أعلى إنتاج مسجل.

ويأتي تراجع أسعار الغذاء ضمن سياق عالمي معقد شهد خلال الأعوام الأخيرة صدمات متتالية أثّرت مباشرة في أسواق السلع الغذائية.

ومنذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية في شباط عام 2022، واجهت الأسواق اضطراباً في إمدادات الحبوب والزيوت النباتية القادمة من منطقة البحر الأسود، وهي من أهم مصادر القمح والذرة عالمياً.

كما أدت التوترات الجيوسياسية، بما فيها الحرب في الشرق الأوسط، إلى ارتفاعات مفاجئة في أسعار الزيوت النباتية خلال نيسان الماضي قبل أن تتراجع مجدداً مع تحسن الإمدادات.