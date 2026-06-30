ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المزدوج شمال فنزويلا إلى 1719 قتيلاً

كراكاس-سانا

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ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال المزدوج الذي ضرب شمال فنزويلا ‏الأربعاء الماضي إلى 1719 قتيلاً ، مع انهيار وتضرر مئات المباني.‏

ونقلت وكالة فرانس برس عن رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية خورخي ‏رودريغيز قوله: إنّ عدد القتلى جراء الزلزال ارتفع إلى 1719 شخصاً على ‏الأقل، مشيراً إلى تضرر 774 مبنى، من بينها 189 مبنى انهارت بالكامل، ‏ولا يزال عشرات الآلاف في عداد المفقودين.‏

وخلّف الزلزال المزدوج دماراً هائلاً، ولا سيما في لا غوايرا التي تُعدّ من ‏المناطق الأكثر تضرّراً، فيما انتقد السكان الاستجابة البطيئة للحكومة في ‏عمليات الإنقاذ.‏

وتُعدّ الساعات الـ72 الأولى بعد الكارثة حاسمة للعثور على ناجين، وأُنقذ ‏صبي حيّاً بأعجوبة من تحت الأنقاض في كاراباليدا الواقعة في شمال ‏كراكاس، بعد ثلاثة أيام من الزلزالين اللذين بلغت قوتهما 7,2 و7,5 ‏درجات، وفق ما أفادت الرئيسة بالوكالة ديلسي رودريغيز. ‏

وأرسلت 24 دولة 521 طناً من الإمدادات، و86 وحدة إنقاذ مزودة بكلاب ‏مدربة على البحث عن العالقين، وأكثر من 2700 عنصر إنقاذ، منها سوريا ‏

حيث أرسلت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث أول فريق إنقاذ سوري دولي‏، للمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ والاستجابة الإنسانية في فنزويلا، ‏بالتعاون مع فريق الإنقاذ الدولي التابع لقوة الأمن الداخلي في دولة قطر ‌‏(لخويا).‏

وحذّر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في ‏حالات الطوارئ توم فليتشر، من أن عدد القتلى مرشّح للارتفاع، مشيراً إلى ‏أن 50 ألف شخص لا يزالون في عداد المفقودين، فيما قالت المنظمة الدولية ‏للهجرة: إن ما يصل إلى 6,76 ملايين شخص ربّما تأثروا بالكارثة، ‏وسيحتاجون إلى مآوٍ طارئة ومياه نظيفة وخدمات صحية ودعم إنساني ‏أساسي.‏

و جاء الزلزالان، وهما الأقوى منذ أكثر من قرن، في وقت تعاني فنزويلا ‏أزمة اقتصادية حادة لا تزال متواصلة منذ نحو عقد، أدت إلى تدهور ‏المستشفيات والخدمات العامة.‏