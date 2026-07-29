الجيش الأمريكي يعلن اعتراض صواريخ إيرانية استهدفت قواته في الشرق الأوسط

امريكا الجيش الأمريكي يعلن اعتراض صواريخ إيرانية استهدفت قواته في الشرق الأوسط

واشنطن-سانا
 
أعلن الجيش الأمريكي اليوم الأربعاء اعتراض صواريخ باليستية أطلقت من إيران، استهدفت قواته المتمركزة في الشرق الأوسط.
 
وقالت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” في بيان لها على منصة إكس: “أطلقت قوات الحرس الثوري صواريخ باليستية متعددة من إيران في محاولة لشن هجوم مباغت على القوات الأمريكية المتمركزة في الشرق الأوسط، وتم اعتراض جميع الصواريخ الإيرانية بنجاح”.
 
وتابعت القيادة في بيانها: “لا تزال القوات الأمريكية في حالة يقظة وتأهب عالٍ”.
 
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أول أمس أنه مستعد “لعمل عسكري قوي” إذا فشلت المحادثات مع إيران، وذلك بعد قراره تعليق الضربات العسكرية بشكل مؤقت.

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