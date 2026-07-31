اندلاع حريق في حقل الأحدب النفطي بالعراق

بغداد-سانا

اندلع حريق في أحواض للنفط الخام بحقل الأحدب النفطي في محافظة واسط العراقية اليوم الجمعة، بينما تواصل فرق الإطفاء عمليات السيطرة عليه وإخماده، من دون تسجيل إصابات بشرية.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن مديرية الإعلام في الحقل قولها: إن الحريق اندلع في الأحواض التي تحتوي على النفط الخام، مشيرة إلى أن فرق الإطفاء، بمساندة وحدة (CBF)، تواصل عمليات السيطرة عليه.

وكان شخص قد لقي مصرعه وأصيب أربعة آخرون في 26 تشرين الأول الماضي جراء حريق نجم عن تسرب في إحدى منظومات الغاز داخل مستودع “زبير 1” التابع لحقل نفطي في محافظة البصرة جنوب العراق.