إسبانيا تدعم كوبا وتعتزم إرسال مساعدات عبر الأمم المتحدة

مدريد-سانا

أعلنت إسبانيا عزمها إرسال مساعدات إنسانية عبر الأمم المتحدة، إلى كوبا التي تواجه أزمة اقتصادية حادة تفاقمت جراء الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة على النفط.

ونقلت وكالة فرانس برس عن وزارة الخارجية الإسبانية قولها عقب اجتماع بين وزير خارجية إسبانيا خوسيه مانويل ألباريس ونظيره الكوبي برونو رودريغيز في مدريد أمس الإثنين: “ستقدّم إسبانيا مساعدات إنسانية إلى كوبا عبر منظومة الأمم المتحدة على شكل مواد غذائية ومنتجات صحية أساسية”.

بدوره قال رودريغيز في تدوينة على منصة إكس: إنه وألباريس شدّدا خلال الاجتماع على وجود رغبة لـ”تعزيز الحوار السياسي والاقتصادي-التجاري والتعاوني بما يصب في مصلحة البلدين”، وندّدا بـ”الانتهاكات الأميركية للسلم والأمن والقانون الدولي وتزايد عداء الولايات المتحدة لكوبا”.

ويأتي الإعلان الإسباني عقب إرسال المكسيك 800 طن من المساعدات الإنسانية إلى الجزيرة، وصلت على متن سفينتين تابعتين للبحرية المكسيكية أواخر الأسبوع الماضي.

وفاقمت الإجراءات التي اتّخذها الرئيس الأميركي دونالد ترامب للتضييق على اقتصاد كوبا الخاضعة منذ عقود لحصار أميركي الضائقة التي يعيشها الكوبيون، ولاسيما بعد تعهّده بقطع إمدادات النفط والوقود عنها، عقب العملية العسكرية التي نفّذتها قوات أميركية خاصة في كراكاس الشهر الماضي اعتقلت خلالها الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الذي كانت بلاده المورّد الرئيسي للنفط إلى كوبا.

واتّخذت الحكومة الكوبية التي تواجه صعوبات في توليد الكهرباء مع انقطاعات متكرّرة للتيار، ونقصا في الأغذية والأدوية، إجراءات طارئة اعتباراً من الإثنين تشمل فرض قيود على بيع الوقود وتقليص خدمات النقل العام.

وأعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الأسبوع الماضي عن قلقها الكبير إزاء تدهور الوضع الاجتماعي والاقتصادي في كوبا في ظل أزمة الوقود المستفحلة التي تعانيها البلاد بسبب الضغوط التي تمارسها عليها الولايات المتحدة.