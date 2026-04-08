الرئيس التركي يرحّب باتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران

أنقرة-سانا

رحّب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، باتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال أردوغان في منشور له على منصة إكس: “نحن سعداء بوقف إطلاق النار الذي أُعلن عنه الليلة الماضية في الحرب التي حوّلت منطقتنا إلى مسرحٍ للدمار منذ الـ28 من شباط الماضي، ونأمل أن يتم تطبيقه بشكل كامل على أرض الواقع دون إتاحة أي فرصة للاستفزازات أو أعمال التخريب.

وأشاد أردوغان بجهود جميع الأطراف التي ساهمت في العملية التي أفضت إلى إعلان وقف إطلاق النار، ولا سيما باكستان، معرباً عن الأمل في أن تنعم منطقتنا، التي عانت كثيراً من الحروب والصراعات والتوترات والاضطهاد، بالسلام والطمأنينة والاستقرار قريباً.

وختم أردوغان منشوره بالقول: إن تركيا ستواصل رفع صوت السلام في منطقتها والعالم.

وكان الرئيس الأمريكي أعلن فجر اليوم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع إيران لمدة أسبوعين، وذلك بعد 39 يوماً من الحرب.