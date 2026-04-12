نائب الرئيس الأمريكي يعلن عدم التوصل إلى اتفاق في المحادثات مع إيران

إسلام آباد-سانا

أعلن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس اليوم الأحد عدم التوصل إلى اتفاق مع الجانب الإيراني، وأن وفد بلاده سيغادر العاصمة الباكستانية إسلام آباد عائداً إلى الولايات المتحدة.

ونقلت وكالة فرانس برس عن فانس قوله في تصريح: “إن الوفد الأمريكي، وبعد 21 ساعة من المفاوضات، سيغادر بعد تقديم عرضه النهائي والأفضل”، مضيفاً: “سنرى ما إذا كان الإيرانيون سيقبلونه”.

ورأى فانس أن إيران اختارت عدم قبول الشروط الأمريكية، مشيراً إلى أنه على الرغم من استهداف المنشآت النووية الإيرانية، إلا أن طهران لم تتعهد بوقف برنامجها النووي.

وفي السياق اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، في منشور على منصة “إكس”، أن نجاح العملية الدبلوماسية مع الولايات المتحدة مرهون بجدية الطرف الآخر وتجنب ما وصفها بـ”المطالب المفرطة وغير القانونية”.

وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن فجر الأربعاء الماضي تعليق العمليات العسكرية ضد إيران لمدة أسبوعين، فيما انطلقت يوم أمس السبت في العاصمة الباكستانية إسلام آباد مفاوضات بين الطرفين بشأن وقف الحرب.