أردوغان: اعتراف إسرائيل بإقليم أرض الصومال دليل على سعيها لزعزعة استقرار المنطقة

أنقرة-سانا

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن اعتراف إسرائيل بإقليم أرض الصومال يشكّل أحد الأمثلة على مساعيها المتزايدة لزعزعة الاستقرار في المنطقة.

ووفق وكالة الأناضول شدد أردوغان خلال اتصال هاتفي مع ولي عهد الكويت صباح خالد الحمد الصباح، اليوم، على ضرورة دعم وحدة الأراضي الصومالية.

يُشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي أعلن يوم الجمعة الماضي اعترافاً متبادلاً مع إقليم أرض الصومال الذي أعلن انفصاله من طرف واحد منذ عام 1991، حيث قوبل هذا الاعتراف برفض واسع من المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية التي شددت على دعم وحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية، واعتبرت الخطوة انتهاكاً للقانون الدولي وتهديداً للاستقرار الإقليمي.

وبشأن قطاع غزة، أعرب الرئيس أردوغان عن أمله في أن تبدأ عملية إعادة إعمار غزة مع التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وإحلال السلام، مشدداً على أهمية التعاون بين تركيا والكويت في هذا المسار.

وتسببت حرب الإبادة التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة على مدى أكثر من عامين بارتقاء 71266 فلسطينياً وإصابة 171222، فضلاً عن دمار كبير في البنى التحتية في مختلف مناطق القطاع.

كما بحث الجانبان، التركي والكويتي، خلال الاتصال سبُل تطوير العلاقات الثنائية في جميع المجالات بين البلدين.