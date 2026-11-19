بيروت-سانا

وقّع وزراء الزراعة في سوريا والأردن والعراق ولبنان في العاصمة اللبنانية بيروت، اليوم الخميس، مذكرة تفاهم رباعية للتعاون الزراعي، بهدف تعزيز التكامل الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي بين الدول الأربع، وذلك بحضور ممثلي المنظمات الإقليمية والدولية.

وذكرت وزارة الزراعة في قناتها على تلغرام، أن وزير الزراعة باسل سويدان شارك في توقيع المذكرة، التي تؤسس لشراكة علمية وفنية بين وزارات الزراعة الأربع، بما يتوافق مع التشريعات الوطنية لكل دولة.

وتهدف المذكرة إلى تحقيق التكامل الزراعي وسد الفجوات الغذائية وتعزيز الأمن الغذائي، من خلال ستة محاور رئيسية، تشمل استنباط أصناف زراعية مقاومة للجفاف والحرارة وتبادل الموارد الوراثية، ومكافحة الآفات العابرة للحدود وتوحيد إجراءات تسجيل المبيدات والإنذار المبكر، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة والزراعة الذكية ونظم المعلومات الجغرافية والطاقة المتجددة.

كما تشمل المحاور تطوير الإنتاج الحيواني من خلال التحسين الوراثي وتطوير الأعلاف وإدارة المراعي، وتعزيز الإدارة المستدامة للمياه والتربة، وإعادة تدوير المخلفات ومعالجة مياه عصر الزيتون ومكافحة التصحر.

ولضمان تنفيذ المذكرة، اتفق الوزراء على تسمية نقاط اتصال وتشكيل لجنة توجيهية مشتركة خلال شهر، يعقبها خلال شهرين إطلاق ثلاث لجان فنية متخصصة بالبحوث والإنتاج النباتي، والإنتاج الحيواني، وتبادل السلع الزراعية، على أن تعقد اجتماعات دورية كل 6 إلى 8 أسابيع، ثم كل أربعة أشهر، مع رفع تقارير إلى اجتماع وزراء الزراعة الأربعة كل ستة أشهر.

وستتولى منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) مهام الأمانة الفنية ومتابعة التنفيذ وصياغة المشاريع الإقليمية، بالتنسيق مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية ومركز أكساد، وصولاً إلى تفعيل التسويق والتصدير المشترك عبر ثلاثة موانئ رئيسية، بما يسهم في تحقيق تنمية زراعية مستدامة في دول المشرق العربي.

وفي تموز الماضي بحث وزير الزراعة باسل السويدان مع نظيره اللبناني نزار هاني، سبل تعزيز التعاون الزراعي بين البلدين، في مجالات تنسيق السياسات الزراعية، وتطوير الإنتاج، وتسهيل انسياب المنتجات الزراعية.