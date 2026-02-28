مع استمرار الهجوم الأمريكي الإسرائيلي.. إيران تبدأ إطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه إسرائيل

عواصم-سانا

أعلن الحرس الثوري الإيراني إطلاق أول موجة من الهجمات الصاروخية الباليستية والطائرات المسيرة الواسعة نحو الأراضي المحتلة، وذلك رداً على الهجوم الإسرائيلي والأمريكي واسع النطاق الذي استهدف مدناً عدة في إيران صباح اليوم السبت.

إلى ذلك ذكرت مصادر إسرائيلية أن صفارات الإنذار تدوي في مختلف المناطق بعد رصد وابل إضافي من الصواريخ الإيرانية باتجاه إسرائيل، موضحة أن المنظومة الجوية ترصد التهديدات، وتعمل على اعتراضها”، بينما سمع دوي انفجارات في سماء حيفا والقدس المحتلة والضفة الغربية ومناطق أخرى.

من جانبه قال مصدر عسكري إسرائيلي: إنه تم إطلاق مزيد من الصواريخ باتجاه إسرائيل، مضيفاً: “اعترضنا صاروخاً قبل دخوله المجال الجوي الإسرائيلي”.

وفي مقابل ذلك أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي انفجارات في مناطق غرب وجنوب مدينة إيلام غرب إيران، كما تعرضت العاصمة الإيرانية طهران لقصف جديد حيث تم تفعيل أنظمة الدفاع الجوي.

من جانبها نقلت قناة الجزيرة عن مسؤول إيراني رفيع قوله: إن “على إسرائيل أن تستعد لما هو قادم وردنا سيكون علنياً”، مضيفاً: “كل الأصول والمصالح الأمريكية والإسرائيلية في الشرق الأوسط باتت هدفاً مشروعاً.. لا خطوط حمراء بعد هذا العدوان، وكل شيء وارد بما فيه سيناريوهات لم تكن مطروحة سابقاً”، مضيفاً: إن هذه الحرب “ستكون تداعياتها واسعة وطويلة الأمد”.

وتابع المسؤول: “لم نتفاجأ بالهجوم الأمريكي الإسرائيلي المشترك، ولدينا رد مركب بلا سقف زمني”، لافتاً إلى أن “أي مطالبة لنا باحتواء الهجوم والانضباط وعدم الرد والاستسلام مرفوضة ومحض أحلام”.

من جانب آخر أعلنت وسائل إعلام بحرينية عن سماع دوي انفجارات في البحرين، بينما أطلقت صفارات الإنذار، ودعت وزارة الداخلية البحرينية المواطنين والمقيمين إلى التوجه إلى أقرب مكان آمن.

وفي الدوحة أكدت وزارة الداخلية أن الأوضاع داخل دولة قطر مستقرة وآمنة، ولا توجد في الوقت الراهن أي مؤشرات تستدعي القلق على مستوى الأمن الداخلي في ضوء الهجمات على إيران.

بدورها أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني الكويتية وقف وإلغاء جميع الرحلات الجوية المتجهة إلى إيران حتى إشعار آخر وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة عبد الله الراجحي في بيان صحفي: “إن القرار يأتي في إطار الحرص على أعلى معايير السلامة الجوية والتزاماً بالإجراءات الدولية المتبعة في مثل هذه الظروف الاستثنائية”.

وفي الإمارات أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن إغلاق مؤقت وجزئي للمجال الجوي، كإجراء احترازي استثنائي يهدف إلى تأمين سلامة الرحلات الجوية والطواقم وحماية أراضي الدولة.

وأعلنت وزارة النقل العراقية، اليوم السبت، إغلاق المجال الجوي للبلاد على خلفية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي المشترك على إيران، والذي استهدف العاصمة الإيرانية طهران ومدناً أخرى.

ونقلت وكالة واع العراقية عن المتحدث باسم الوزارة ميثم الصافي قوله: إن “الوزارة أعلنت إغلاق المجال الجوي العراقي”، مشيراً إلى أنه “سبق عملية الإغلاق إفراغ جميع الأجواء العراقية من حركة الطيران”.

وكانت شنت إسرائيل وأمريكا صباح اليوم السبت، هجوماً جوياً مشتركاً على إيران، استهدف عشرات المواقع والأهداف في العاصمة الإيرانية طهران ومدن أخرى.