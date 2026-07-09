ترامب: الضربات الأميركية ستشتد إذا لم توقف إيران هجماتها

واشنطن-سانا
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الأربعاء: إن ضربات الولايات المتحدة لإيران ستزداد بشكل كبير إذا استمرت الأخيرة في مهاجمة السفن في مضيق هرمز.
ونقلت وكالة فرانس برس عن ترامب قوله في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: “هذا انتقام من الضربات التي شنّتها إيران ضد سفن يوم أمس، إذا تكرر ذلك، سيصبح الأمر أسوأ بكثير”.
كما كرر ترامب هذا التحذير خلال حديثه مع صحفيين في الطائرة الرئاسية أثناء عودته من قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في تركيا قائلاً: “لقد ضربناهم للتو بقوة شديدة.. في كل مرة يضربوننا، سنرد عليهم بعشرين ضعفاً”.
وأضاف: “وقد فعلنا ذلك الليلة الماضية.. لقد قاموا بفعل صغير اليوم، لكنه كان في الحقيقة انتقام لما حدث الليلة الماضية”.
وكان ترامب أعلن صباح أمس الأربعاء في تصريحات قبيل انعقاد قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أنقرة “أن مذكرة التفاهم الموقعة مع إيران لإنهاء الحرب انتهت” ، مضيفاً: إنه لا يريد التعامل مع الإيرانيين، مؤكداً أنهم “مرضى”.
وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) مساء أمس أن قواتها شنت ضربات عسكرية إضافية ضد أهداف في إيران، وذلك بتوجيه مباشر من القائد الأعلى للقوات المسلحة الأمريكية، مضيفة: إن هذه الضربات تهدف إلى تقويض قدرة إيران على تهديد حرية الملاحة في مضيق هرمز.