ترامب: الضربات الأميركية ستشتد إذا لم توقف إيران هجماتها

AP26189473452229 ترامب: الضربات الأميركية ستشتد إذا لم توقف إيران هجماتها

واشنطن-سانا‏

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الأربعاء: إن ضربات الولايات المتحدة ‏لإيران ستزداد بشكل كبير إذا استمرت الأخيرة في مهاجمة السفن في مضيق ‏هرمز.‏

ونقلت وكالة فرانس برس عن ترامب قوله في منشور على وسائل التواصل ‏الاجتماعي: “هذا انتقام من الضربات التي شنّتها إيران ضد سفن يوم أمس، إذا ‏تكرر ذلك، سيصبح الأمر أسوأ بكثير”.‏

كما كرر ترامب هذا التحذير خلال حديثه مع صحفيين في الطائرة الرئاسية أثناء ‏عودته من قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في تركيا قائلاً: “لقد ضربناهم للتو ‏بقوة شديدة.. في كل مرة يضربوننا، سنرد عليهم بعشرين ضعفاً”.‏

وأضاف: “وقد فعلنا ذلك الليلة الماضية.. لقد قاموا بفعل صغير اليوم، لكنه كان في ‏الحقيقة انتقام لما حدث الليلة الماضية”.‏

وكان ترامب أعلن صباح أمس الأربعاء في تصريحات قبيل انعقاد قمة حلف ‏شمال الأطلسي (الناتو) في أنقرة “أن مذكرة التفاهم الموقعة مع إيران لإنهاء ‏الحرب انتهت” ، مضيفاً: إنه لا يريد التعامل مع الإيرانيين، مؤكداً أنهم “مرضى”.‏

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) مساء أمس أن قواتها شنت ضربات ‏عسكرية ‏إضافية ضد أهداف في إيران، وذلك بتوجيه مباشر من القائد الأعلى ‏للقوات ‏المسلحة الأمريكية، ‏مضيفة: إن هذه الضربات تهدف إلى ‏تقويض قدرة ‏إيران على تهديد حرية الملاحة في مضيق هرمز.‏

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