حماة-سانا
أكدت مديرية صحة حماة اليوم الخميس عدم تسجيل أي حالة إصابة بشلل الأطفال في المحافظة، مشيرة إلى أن الوضع الوبائي جيد، مع تجاوز نسب التغطية التلقيحية 90 بالمئة في معظم المناطق.
وأوضح مسؤول اللقاح في مديرية صحة حماة الدكتور محمد عيد، في تصريح لـ سانا، أن برنامج الترصد الوبائي يواصل متابعة حالات الاشتباه بأي إصابة في شلل الأطفال أو الحصبة، من خلال رصد الحالات والإبلاغ عنها والاستجابة لها، بالتوازي مع تنفيذ الإجراءات الوقائية.
وبيّن عيد أن القطاع الصحي يمتلك الإمكانات الأساسية للتعامل مع حالات الاشتباه، إلى جانب فرق استجابة ميدانية تتولى متابعة الحالات وتنفيذ الإجراءات اللازمة، لافتاً إلى أن أولويات المرحلة المقبلة تتركز على رفع نسب التغطية التلقيحية، وتعزيز الاستجابة الميدانية، وتأمين الاحتياجات اللوجستية اللازمة لضمان وصول اللقاحات إلى جميع المناطق.
مراكز وجلسات تلقيح
أشار عيد إلى أن عدد المراكز الصحية العاملة في المحافظة ارتفع إلى 130 مركزاً، بعد إضافة مركزين جديدين إلى الخدمة، فيما يوجد 19 مركزاً غير فعّال يحتاج إلى الترميم والتأهيل، إضافة إلى أربعة مراكز يجري العمل على إعادة تفعيلها.
وأضاف أن عدد جلسات التلقيح الثابتة يبلغ 421 جلسة شهرياً، في حين تعمل الفرق الجوالة 155 يوماً سنوياً.
الأطفال المستهدفون بالتلقيح
لفت عيد إلى أن عدد الأطفال دون السنة المستهدفين بخدمات التلقيح يبلغ 48 ألفاً و291 طفلاً، فيما يصل عدد المستفيدين سنوياً من خدمات التلقيح عبر الفرق الجوالة إلى 14 ألفاً و219 مستفيداً.
وكانت وزارة الصحة أعلنت في 12 الشهر الجاري تسجيل إصابة جديدة بمرض شلل الأطفال في منطقة الميادين بريف دير الزور، ليرتفع عدد الإصابات المسجلة في المنطقة إلى ثلاث، مؤكدةً تكثيف إجراءات الاستجابة الصحية للحد من انتشار الفيروس وحماية الأطفال من مخاطره.
ويُعد شلل الأطفال من الأمراض الفيروسية شديدة العدوى التي تصيب الجهاز العصبي، وتؤدي إلى شلل دائم، ويُعد الأطفال دون سن الخامسة الأكثر عرضة للإصابة به، فيما يشكل استكمال جرعات اللقاح والالتزام ببرامج التلقيح الوسيلة الأساسية للوقاية منه والحد من انتشاره.