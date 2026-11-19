حماة-سانا

أكدت مديرية صحة حماة اليوم الخميس عدم تسجيل أي حالة إصابة بشلل الأطفال في ‏المحافظة، مشيرة إلى أن الوضع الوبائي جيد، مع تجاوز نسب التغطية التلقيحية 90 ‏بالمئة في معظم المناطق.‏

وأوضح مسؤول اللقاح في مديرية صحة حماة الدكتور محمد عيد، في تصريح لـ سانا، أن ‏برنامج الترصد الوبائي يواصل متابعة حالات الاشتباه بأي إصابة في شلل الأطفال أو ‏الحصبة، من خلال رصد الحالات والإبلاغ عنها والاستجابة لها، بالتوازي مع تنفيذ ‏الإجراءات الوقائية.‏

وبيّن عيد أن القطاع الصحي يمتلك الإمكانات الأساسية للتعامل مع حالات الاشتباه، إلى ‏جانب فرق استجابة ميدانية تتولى متابعة الحالات وتنفيذ الإجراءات اللازمة، لافتاً إلى أن ‏أولويات المرحلة المقبلة تتركز على رفع نسب التغطية التلقيحية، وتعزيز الاستجابة ‏الميدانية، وتأمين الاحتياجات اللوجستية اللازمة لضمان وصول اللقاحات إلى جميع ‏المناطق.‏

مراكز وجلسات تلقيح

أشار عيد إلى أن عدد المراكز الصحية العاملة في المحافظة ارتفع إلى 130 مركزاً، بعد ‏إضافة مركزين جديدين إلى الخدمة، فيما يوجد 19 مركزاً غير فعّال يحتاج إلى الترميم ‏والتأهيل، إضافة إلى أربعة مراكز يجري العمل على إعادة تفعيلها.‏

وأضاف أن عدد جلسات التلقيح الثابتة يبلغ 421 جلسة شهرياً، في حين تعمل الفرق ‏الجوالة 155 يوماً سنوياً.‏

الأطفال المستهدفون بالتلقيح

لفت عيد إلى أن عدد الأطفال دون السنة المستهدفين بخدمات التلقيح يبلغ 48 ألفاً ‏و291 طفلاً، فيما يصل عدد المستفيدين سنوياً من خدمات التلقيح عبر الفرق الجوالة ‏إلى 14 ألفاً و219 مستفيداً.‏

وكانت وزارة الصحة أعلنت في 12 الشهر الجاري تسجيل إصابة جديدة بمرض شلل ‏الأطفال في منطقة الميادين بريف دير الزور، ليرتفع عدد الإصابات المسجلة في المنطقة ‏إلى ثلاث، مؤكدةً تكثيف إجراءات الاستجابة الصحية للحد من انتشار الفيروس وحماية ‏الأطفال من مخاطره.‏

ويُعد شلل الأطفال من الأمراض الفيروسية شديدة العدوى التي تصيب الجهاز العصبي، ‏وتؤدي إلى شلل دائم، ويُعد الأطفال دون سن الخامسة الأكثر عرضة للإصابة به، فيما ‏يشكل استكمال جرعات اللقاح والالتزام ببرامج التلقيح الوسيلة الأساسية للوقاية منه والحد ‏من انتشاره.‏