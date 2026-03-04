شركة قطر للطاقة تبلغ عملاءها بإعلان “حالة القوة القاهرة”

الدوحة-سانا

أعلنت شركة قطر للطاقة اليوم الأربعاء “حالة القوة القاهرة”، مشيرة إلى أنها أخطرت عملاءها المتضررين بذلك، بعد تعليقها إنتاج الغاز الطبيعي المسال إثر اعتداءات إيرانية على منشآتها.

ونقلت وكالة الأنباء القطرية “قنا” عن الشركة قولها في بيان: “عطفاً على إعلان الشركة وقف إنتاج الغاز الطبيعي المسال والمنتجات ذات الصلة، تعلن قطر للطاقة أنها أخطرت عملاء المشتريات المتضررين بإعلان حالة القوة القاهرة”.

وأوضحت الشركة أنها تثمن علاقتها مع جميع الأطراف ذات الصلة، وستستمر في التواصل بالمعلومات المتوافرة.

وكانت شركة “قطر للطاقة” أعلنت أمس الثلاثاء، وقف إنتاج بعض منتجاتها الكيماوية والبتروكيماوية والتحويلية، بعد يوم من تعليقها إنتاج الغاز الطبيعي المسال، إثر اعتداءات إيرانية على منشآتها في مدينتي رأس اللفان ومسيعيد.

ويعد هذا القرار الجديد من أكبر شركة لإنتاج الغاز المسال في العالم امتداداً لإجراءات احترازية اتخذتها الشركة في ظل التصعيدات العسكرية التي تشهدها المنطقة، مع استمرار الضربات بين أمريكا وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، ما أثّر بشكل مباشر على حركة الشحن وسلاسل الإمداد وتكاليف الطاقة.

وحسب وكالة الأناضول، يُقصد بحالة “القوة القاهرة” مادة قانونية توجد في العقود (وخاصة عقود توريد الغاز والنفط طويلة الأمد) تسمح للطرف المورّد “قطر للطاقة” بإعفاء نفسه من الالتزامات التعاقدية (مثل تسليم شحنات الغاز في موعدها) دون دفع غرامات مالية.