الصين تحتج على صفقة أسلحة أمريكية لتايوان وتعتبرها تهديداً لوحدة البلاد

1310050.jpeg الصين تحتج على صفقة أسلحة أمريكية لتايوان وتعتبرها تهديداً لوحدة البلاد

بكين-سانا

أعلنت الصين اليوم أنها قدّمت احتجاجاً شديد اللهجة إلى الولايات المتحدة بشأن خطة واشنطن لبيع أسلحة ضخمة إلى تايوان، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل انتهاكاً خطيراً لمبدأ “صين واحدة” والبيانات المشتركة الثلاثة بين البلدين، فضلاً عن تقويضها لسيادة الصين ومصالحها الأمنية.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا” عن المتحدث باسم وزارة الدفاع الوطني الصينية جيانغ بين قوله إن الصفقة الأمريكية “تعرّض الاستقرار الإقليمي للخطر”، محذراً من دعم واشنطن لما يسمى “استقلال تايوان”، وداعياً إلى وقف مبيعات الأسلحة فوراً.

وبحسب السلطات في تايوان، فإن الصفقة تشمل أنظمة صواريخ ومدافع وطرادات وطائرات مسيّرة وقطع غيار لمعدات أخرى، بقيمة 11.1 مليار دولار، وتُعد الأكبر منذ عام 2001.

وتؤكد الصين أن تايوان جزء لا يتجزأ من أراضيها، وتشدد على أن أي محاولات لتسليح الجزيرة أو دعمها سياسياً وعسكرياً تُعد أعمالاً تهدد وحدة البلاد، الأمر الذي يزيد من حدة التوتر في منطقة بحر الصين.

